Xiaomi lance le bain de pieds Mijia Sterilizing Foot Bath 2

Xiaomi a annoncé le lancement des précommandes pour son nouveau dispositif de soins à domicile, le bain de pieds Mijia Sterilizing Foot Bath 2. Selon ixbt.com, ce gadget équipé de technologies modernes permet aux utilisateurs de profiter de soins aquatiques de manière plus confortable et sécurisée, tout en étant conçu pour soulager efficacement la fatigue quotidienne. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte cette information.

La politique tarifaire du nouvel appareil est progressive, avec un prix conseillé de 499 yuans. Le prix de lancement est de 419 yuans, et le prix actuel durant la phase de prévente est fixé à 409 yuans. La commercialisation officielle est prévue pour le 22 septembre de cette année à 10h00. De plus, un kit de lavage des pieds supplémentaire est proposé aux acheteurs pour 59 yuans.

Sécurité et stérilisation moderne

L'un des avantages majeurs de l'appareil est son système breveté de stérilisation UV intégré. L'élément ultraviolet est situé directement à l'intérieur des canaux d'eau et, selon le fabricant, assure un niveau de propreté de 99,9 % sans risque d'exposition directe pour l'utilisateur.

La hauteur du réservoir d'eau du modèle Mijia Sterilizing Foot Bath 2 a été augmentée à 382 millimètres. Cela permet d'immerger les pieds jusqu'au niveau des mollets, offrant des soins thermiques plus profonds et plus complets. L'appareil a une puissance de 950 W, permet de régler la température de 35 à 48 degrés par paliers de 1 degré, et dispose d'une minuterie réglable de 5 à 60 minutes.

Massage et effet unique "pluie tropicale"

L'appareil est équipé de fonctions de massage par rouleaux sur trois zones pour traiter différentes parties de la plante des pieds, d'un soutien de la voûte plantaire et d'un massage par percussion des talons. Le kit comprend également un coussin de massage souple en matériau TPE.

L'une des caractéristiques principales de l'appareil est son système de pulvérisation amovible, qui offre aux utilisateurs un effet unique de "pluie tropicale". Une pompe centrifuge achemine l'eau vers les pulvérisateurs, et la hauteur du jet peut être ajustée sur trois niveaux. Cette technologie permet à l'eau de retomber en flux doux ou en gouttes sur le dessus du pied et les chevilles, relaxant et chauffant ainsi l'ensemble du pied en profondeur.

Pour améliorer le confort d'utilisation, le gadget est doté d'un système de protection à sept niveaux, de roulettes pour un déplacement facile, d'une poignée dissimulée et d'un filtre amovible et lavable.