La concurrence en matière de vitesse de charge sur le marché des smartphones a atteint un nouveau palier. Selon ixbt.com, lors des tests des capacités des flagships de nouvelle génération, le futur appareil d'Apple a enregistré un résultat significatif, dépassant son principal concurrent. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Il s'avère que le modèle iPhone 18 Pro Max a réussi à surpasser le smartphone Galaxy S26 Ultra en termes de performances de charge rapide. Ce changement suscite un grand intérêt parmi les passionnés de technologie, car la vitesse de recharge n'était pas auparavant l'un des points forts des appareils Apple.

Résultats des tests et spécifications techniques

Selon les résultats des tests de Xiaobai’s Tech Reviews, le smartphone doté d'une batterie de 5400 mAh a affiché des résultats très élevés. En particulier, selon l'insider renommé Ice Universe, l'appareil a réussi à atteindre 34 % de charge en seulement 10 minutes.

De plus, seulement 15 minutes après avoir branché l'appareil, le niveau de charge atteignait 55 %. Le temps total nécessaire pour charger complètement la batterie de zéro à cent pour cent était légèrement inférieur à 55 minutes.

Quels avantages pour les utilisateurs ?

Ces indicateurs sont considérés comme une étape majeure dans l'histoire des smartphones Apple. Habituellement, les utilisateurs devaient attendre longtemps pour recharger leurs appareils phares. Désormais, le fait que la batterie soit remplie à plus de la moitié en moins d'un quart d'heure offre un grand confort au quotidien.

Les experts soulignent que de telles mises à jour technologiques augmentent considérablement la possibilité d'utiliser le smartphone sans interruption lors de longs voyages ou de journées de travail chargées. En termes de gain de temps, cet indicateur offre un avantage concurrentiel important sur le marché technologique.

Ice Universe a qualifié ce résultat de réussite majeure et de changement positif sérieux pour les modèles iPhone de nouvelle génération. La manière dont cette technologie se comportera lors des prochains tests et de l'utilisation pratique reste au centre de l'attention du monde technologique.