La Chine lance de nouveaux satellites pour SatNet, son alternative à Starlink

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La Chine lance de nouveaux satellites pour SatNet, son alternative à Starlink

La Chine a franchi une nouvelle étape importante dans le développement de l'exploration spatiale et de son réseau Internet mondial. Le pays a placé avec succès un nouveau groupe de satellites de communication en orbite basse pour son projet SatNet. Cette initiative devrait intensifier la concurrence sur le marché mondial de l'Internet par satellite. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Selon les informations d'Ixbt.com, le lancement a eu lieu le 17 septembre à 08h32, heure de Pékin, depuis le cosmodrome de Wenchang sur l'île de Hainan. Le 25e groupe de la constellation SatNet a été mis en orbite avec succès grâce au lanceur CZ-12. La China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) a officiellement confirmé le succès de cette mission.

Technologie de fusée de nouvelle génération

La fusée CZ-12 lancée dans l'espace est un lanceur moderne à deux étages à ergols liquides doté de caractéristiques techniques uniques. Sa poussée au décollage est de 5000 kW et la fusée mesure 59 mètres de long. De plus, le diamètre de sa coiffe peut être de 5,2 ou 4,2 mètres selon le volume de la charge utile.

Cette fusée est capable de transporter une charge utile d'au moins 12 tonnes en orbite terrestre basse et jusqu'à 6 tonnes en orbite héliosynchrone. Ce lancement est le huitième de l'histoire pour le CZ-12 et le quatrième réalisé en 2026.

Programme spatial à grande échelle

La Chine étend systématiquement son infrastructure spatiale et développe rapidement des systèmes de satellites de communication, de navigation et de météorologie. Actuellement, le pays exploite non seulement sa propre station spatiale nationale en orbite terrestre, mais teste également des technologies pour ses futures explorations lunaires.

Les activités du pays ne se limitent pas aux orbites terrestre et lunaire. Les cercles scientifiques chinois étudient également en profondeur les possibilités de futures missions vers Mars et les astéroïdes. Rappelons que la Chine a établi son propre record dans le secteur spatial en réalisant 92 lancements en 2025 seulement.

SatNetEspace ChinoisStarlinkCZ-12Technologies Spatiales
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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