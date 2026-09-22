Une initiative lancée par une fillette de 8 ans devient une grande œuvre caritative en 15 ans

·97·Monde
Une initiative lancée par une fillette de 8 ans devient une grande œuvre caritative en 15 ans

En Australie, la question innocente d'une fillette de 8 ans a poussé sa mère à lancer une initiative caritative. 15 ans plus tard, ce projet est devenu une grande organisation aidant des centaines de familles.

L'histoire s'est déroulée dans la vie de Linda Strickland et de sa fille Cassidy, qui vivaient au nord-ouest de Sydney. Un jour, après avoir vu quelqu'un fouiller dans une poubelle derrière leur maison pour trouver de la nourriture, la petite fille a demandé à sa mère pourquoi quelqu'un pouvait avoir aussi faim.

Suite à cela, mère et fille ont commencé à préparer des repas à la maison, à les mettre dans des contenants et à les distribuer aux sans-abri dans un parc voisin. Cette petite initiative a mené en 2011 à Hawkesbury's Helping Hands la création de cette organisation caritative.

Aujourd'hui, l'entrepôt de l'organisation distribue de la nourriture, des vêtements et des produits de première nécessité à des centaines de personnes. Surtout à Noël et lors de catastrophes naturelles, l'organisation distribue jusqu'à 20–30 palettes de produits par jour.

Fait intéressant, parmi ceux qui ont besoin d'aide, il n'y a pas seulement des sans-abri, mais aussi des familles qui travaillent mais peinent à couvrir leurs dépenses quotidiennes.

Linda Strickland a déclaré qu'elle comptait poursuivre ce travail et servir la communauté pendant au moins 15 années supplémentaires.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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