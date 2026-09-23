Prix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 23 septembre

·51·Technologie
Prix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 23 septembre

Au 23 septembre, certains prix de vente des smartphones iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max ont été révélés. Les appareils sont proposés en versions eSIM et SIM, avec des tarifs variables selon la capacité de stockage.

Versions eSIM :

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 599 dollars

• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 299 dollars

• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 dollars

• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 1 999 dollars

• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 179 dollars

• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 199 dollars

Versions SIM :

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 619 dollars

• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 499 dollars

• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 dollars

• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2 039 dollars

• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 399 dollars

• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 699 dollars

Il est précisé que les prix des smartphones peuvent varier quotidiennement. Il est donc conseillé de vérifier le prix actuel avant tout achat.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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