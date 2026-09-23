Les deux leaders du football en Asie centrale, les équipes nationales d'Ouzbékistan et du Kazakhstan, ont officiellement annoncé leurs listes élargies définitives pour les rencontres importantes de l'automne. La prestigieuse publication sportive kazakhe, ASnews.kz a analysé en détail les deux effectifs et a reconnu la nette supériorité de l'Ouzbékistan en termes de nombre de légionnaires et du niveau des championnats où ils évoluent. Selon les analyses, il existe un écart du simple au double (10 contre 5) concernant le nombre de joueurs évoluant à l'étranger, et la différence géographique est encore plus marquée : une partie importante des légionnaires ouzbeks joue dans l'élite européenne, notamment dans le géant de la Premier League anglaise, «Manchester City» (Abduqodir Husanov), au club belge de l'Antwerp (Muhammadali O‘rinboyev) et dans l'équipe suisse de Lugano (Behruzjon Karimov).

Dans l'équipe nationale du Kazakhstan, suite au forfait sur blessure de l'attaquant de 18 ans Dastan Satpayev du club anglais de Burnley, seuls 5 légionnaires figurent dans l'effectif, dont 4 jouent en Premier League russe et un dans le championnat d'Azerbaïdjan. Le Kazakhstan attend 4 matchs cruciaux de la Ligue des Nations de l'UEFA, tandis que l'équipe nationale d'Ouzbékistan affrontera l'Iran, la Syrie et la Corée du Sud lors de matchs amicaux intenses.

Alors, quel niveau l'ouverture du football ouzbek vers les centres européens apporte-t-elle à la qualité de jeu de l'équipe nationale, et cet écart souligné par nos voisins témoigne-t-il d'un changement total du rapport de force en Asie centrale ?

«Grands clubs européens, écart du simple au double et calendrier d'automne» : 5 points clés des listes

Les faits les plus importants qui ont attiré l'attention des médias kazakhs et défini la différence entre les deux équipes :

Supériorité numérique des légionnaires : L'équipe nationale d'Ouzbékistan compte 10 joueurs évoluant à l'étranger, contre seulement 5 pour le Kazakhstan ;

De «Manchester City» à la Belgique et la Suisse : Nos représentants occupent des rôles clés dans des clubs champions de Premier League anglaise, ainsi que dans les championnats belge et suisse ;

L'«absence européenne» au Kazakhstan : Le seul représentant du Kazakhstan hors de la région, Dastan Satpayev (Burnley), étant blessé, ils se limitent à la RPL russe et à l'Azerbaïdjan ;

Géographie de la Turquie et de l'Asie : Abbosbek Fayzullayev et Eldor Shomurodov jouent à Başakşehir, et nos représentants sont également actifs dans les championnats de Russie, d'Azerbaïdjan, des EAU et d'Iran ;

Matchs décisifs d'automne : Le Kazakhstan jouera en Ligue des Nations (Îles Féroé, Slovaquie, Moldavie), tandis que l'Ouzbékistan affrontera l'Iran, la Syrie et la Corée du Sud.

Équipes nationales d'Ouzbékistan et du Kazakhstan : Analyse et comparaison des légionnaires

Répartition des représentants des deux équipes dans les championnats étrangers :

Critères et paramètres Équipe nationale d'Ouzbékistan Équipe nationale du Kazakhstan Nombre total dans la liste 31 joueurs 28 joueurs Nombre de légionnaires 10 (plus de 32%) 5 (seulement 18%) Clubs de haut niveau et d'Europe occidentale Manchester City (Angleterre), Antwerp (Belgique), Lugano (Suisse) Aucun (Dastan Satpayev — Burnley, absent pour blessure) Autres championnats étrangers Turquie (Başakşehir — 2), Russie (2), Azerbaïdjan (1), EAU (1), Iran (1) Russie (Zenit, Akhmat, Krylia Sovetov — 4), Azerbaïdjan (Sabah — 1) Sélectionneur de l'équipe Fabio Cannavaro John van't Schip Matchs d'automne à venir 24 sept. (Iran), 1 oct. (Syrie), 6 oct. (Corée du Sud) 26 sept. (Îles Féroé), 29 sept. (Slovaquie), 2 oct. (Moldavie), 6 oct. (Îles Féroé)

Expertise footballistique et analyse : Pourquoi le football ouzbek perce-t-il si rapidement sur la scène européenne ?

Conclusions des recruteurs internationaux et des analystes sportifs :

Succès du système de formation des jeunes : Les performances brillantes des équipes de jeunes d'Ouzbékistan sur la scène asiatique et mondiale ces dernières années ont permis à des talents comme Husanov, Fayzullayev et O‘rinboyev d'être rapidement repérés par les clubs européens ;

Géographie et niveau des championnats : Alors que les légionnaires kazakhs se limitent principalement au championnat russe, culturellement et linguistiquement plus accessible, les joueurs ouzbeks visent des championnats à haute intensité et exigeants tactiquement comme la Premier League, la Belgique et la Suisse ;

Renforcement de la concurrence interne : Le retour en équipe nationale de joueurs ayant une pratique régulière dans les championnats d'Angleterre, de Belgique et de Turquie augmente considérablement la concurrence interne et renforce la confiance lors des matchs contre les grands d'Asie ;

Sérieux des adversaires en sparring : Le choix d'adversaires continentaux de premier plan comme l'Iran et la Corée du Sud pour le calendrier d'automne montre que le staff technique souhaite tester le véritable potentiel de l'équipe à travers ces tests contre des légionnaires puissants.

Le potentiel structurel et le niveau des légionnaires de l'équipe nationale d'Ouzbékistan montrent que notre football national atteint de nouveaux sommets sur le continent.

Selon vous, nos 10 légionnaires évoluant dans les championnats européens et étrangers peuvent-ils assurer la victoire lors des tests d'automne contre l'Iran et la Corée du Sud ? Pensez-vous que cette supériorité reconnue par les médias kazakhs se reflétera pleinement sur le terrain ? Laissez vos avis personnels dans les commentaires et partagez cet article analytique dédié aux nouveaux succès du football ouzbek avec tous les fans !