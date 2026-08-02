Un livre emprunté il y a 150 ans en Australie est retourné à la bibliothèque

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Un livre emprunté il y a 150 ans en Australie est retourné à la bibliothèque

En Australie, un livre emprunté il y a près de 150 ans pour être lu a été ramené de manière inattendue à la bibliothèque. Cet événement insolite a suscité un grand intérêt non seulement chez les employés de la bibliothèque, mais aussi auprès des habitants locaux. C'est ce qu'a rapporté Associated Press .

Il est précisé que en 1858, publié « Antiquités d'Athènes » un homme a trouvé ce livre alors qu'il effectuait des travaux de rénovation chez lui. Compte tenu de sa valeur historique, il l'a remis à la bibliothèque de la ville côtière de Kiama en Australie.

Selon la directrice de la bibliothèque, Michelle Hudson,aucun livre n'avait jamais été rendu après une aussi longue période dans l'histoire de l'établissement.

« On ne nous a jamais rendu un livre aussi ancien », a-t-elle déclaré.

D'après elle, si une amende avait été calculée pour le retard de restitution du livre, son montant aurait atteint environ 28 000 dollars australiens . Cette somme a été calculée sur la base de l'ancien tarif indiqué à l'intérieur de la couverture du livre — 3 pence par semaine .

Les spécialistes n'ont pas pu identifier qui avait emprunté le livre. En effet, les registres de prêt datant des années 1870 n'ont pas été conservés. Le personnel de la bibliothèque suppose que l'ouvrage a pu être emporté en 1872, peu après le début des activités de la bibliothèque, et qu'il n'a jamais été rendu.

Selon les règles de l'époque, les livres n'étaient pas prêtés aux personnes en état d'ivresse. De plus, le nombre de livres qu'une famille pouvait emprunter était déterminé par le nombre de membres alphabétisés de la famille. Il était permis d'emprunter un livre pour deux personnes alphabétisées.

Conservé pendant plusieurs décennies, les pages du livre ont été endommagées par l'humidité. C'est pourquoi il ne sera plus prêté aux lecteurs.

« Nous ne voulons pas attendre encore 150 ans pour qu'il soit rendu », a plaisanté la directrice de la bibliothèque.

Il est indiqué que ce livre rare sera bientôt intégré à la collection historique locale et conservé en tant que patrimoine culturel.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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