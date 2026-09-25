Un gorille de 21 ans arrivé au parc Disney a subi un examen médical

Un gorille de 21 ans nommé Bakari a été transféré au parc à thème Disney's Animal Kingdom, en Floride, aux États-Unis. Il devrait devenir le nouveau chef de la famille de gorilles du parc, selon le Disney Parks Blog.

Bakari a passé son premier examen médical de routine à l'hôpital vétérinaire de la zone Conservation Station du parc. Au cours de l'examen, ses dents ont été vérifiées, son crâne a été radiographié et une tomodensitométrie a été réalisée.

Pendant l'examen, le gorille a été tranquillisé et le personnel vétérinaire a examiné son état en détail. Une partie de la procédure était visible pour les visiteurs à travers une fenêtre spéciale.

Bakari est arrivé au Disney's Animal Kingdom en juillet 2026. Auparavant, il vivait au zoo de Saint-Louis. Au parc, Bakari devrait remplacer l'ancien dos argenté, Gino, et diriger le groupe familial.