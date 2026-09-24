Thierry Henry reconnaît la supériorité de l'équipe d'Espagne

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Thierry Henry reconnaît la supériorité de l'équipe d'Espagne

La légende du football français Thierry Henry a fait l'éloge des victoires historiques de l'équipe nationale d'Espagne ces dernières années, qualifiant leur style de jeu collectif de sommet de la maîtrise tactique. Dans une interview accordée au journal As, l'ancien attaquant a souligné que la philosophie de jeu unique des Espagnols en a fait l'adversaire le plus redoutable du football mondial. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Henry, la force principale de l'Espagne ne réside pas dans ses joueurs vedettes, mais dans la solidarité collective et un système parfait. L'ancien attaquant, qui a affronté les Espagnols sur le terrain pendant de nombreuses années, a noté que leur style de jeu, leur identité unique et leurs valeurs ont fini par porter leurs fruits.

Excellence tactique et solidité défensive

L'équipe d'Espagne a surpris tout le monde non seulement par son jeu offensif brillant et sa possession de balle, mais aussi par sa défense solide. Tout au long du tournoi, La Roja n'a encaissé qu'un seul but, lors du match de quart de finale contre la Belgique.

Thierry Henry a souligné que les adversaires négligent souvent les statistiques défensives de l'Espagne. Selon lui, seuls dix tirs ont été cadrés contre les Espagnols durant toute la compétition, un résultat obtenu grâce à un pressing haut et à la capacité de maintenir l'adversaire le plus loin possible de leur propre but.

Double supériorité sur le terrain

L'ancien footballeur français a admis que si les adversaires parlent beaucoup de la tactique à adopter contre l'Espagne, il est en réalité très difficile de jouer sans le ballon. Henry a déclaré que l'équipe espagnole contrôle totalement le match, avec ou sans ballon, et qu'il est extrêmement difficile de les battre.

Comme le rapporte Goal.com, la supériorité de l'Espagne sur l'équipe de France lors des derniers matchs est également évidente. En témoignent la victoire 2-1 en demi-finale de l'Euro 2024, le match intense de 5-4 lors de la saison 2024/25 de la Ligue des Nations, ainsi que la demi-finale de la Coupe du Monde.

Thierry Henry a souligné que cette approche systématique et cet esprit d'équipe ont apporté à l'Espagne non seulement des résultats, mais aussi l'affection des fans. L'ancien attaquant a ajouté que regarder leur jeu est un véritable plaisir et que la meilleure équipe du tournoi a gagné à juste titre.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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