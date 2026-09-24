Gianluigi Donnarumma : La douleur de l'absence au Mondial est encore vive

Le gardien de l'équipe nationale d'Italie, Gianluigi Donnarumma, s'est exprimé sur la profonde dépression qui a suivi l'échec de l'équipe à se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Selon Goal.com, l'absence au Mondial a été un coup dur pour les quadruples champions du monde, et les joueurs évitent encore d'aborder ce sujet entre eux. C'est ce que rapporte Goal.com .

Rappelons que les Azzurri ont été battus aux tirs au but lors de la finale des barrages contre la Bosnie-Herzégovine. L'expulsion précoce d'Alessandro Bastoni, laissant l'équipe en infériorité numérique, a aggravé l'impact de cette défaite douloureuse. En conséquence, l'Italie a manqué la Coupe du Monde pour la troisième fois consécutive dans son histoire.

Guérir les plaies et le retour de Roberto Mancini

Dans une interview accordée à Sky Sport Italia, Donnarumma a admis qu'au sein de l'équipe, il n'y a pratiquement pas eu de discussions sur les raisons de cet échec., a déclaré le gardien.

Après les départs de Luciano Spalletti et Gennaro Gattuso, Roberto Mancini est revenu en tant qu'entraîneur principal de l'équipe nationale d'Italie. Sous la direction de ce technicien expérimenté, l'équipe prépare désormais les rencontres de la Ligue des Nations. Les Italiens affronteront la Belgique, la France et la Turquie, dirigée par Vincenzo Montella, dans le groupe A1.

Regard vers l'avenir et jeunes talents

Donnarumma a exprimé sa confiance dans le fait que, sous la houlette du nouveau sélectionneur, le style de jeu de l'équipe connaîtra des changements positifs. Selon lui, les joueurs visent à proposer un football actif, agressif et avec une maîtrise totale du jeu. Ayant tiré les leçons de l'Euro 2024, l'équipe a l'intention de regagner la confiance des supporters.

Pour insuffler du sang neuf à une équipe traversant une période difficile, de jeunes joueurs sont intégrés à l'effectif. En particulier, le milieu de terrain de Cagliari, Alessandro Romano, a fait forte impression sur le gardien. Donnarumma a souligné que les joueurs expérimentés soutiendront les jeunes dans les moments difficiles, devenant ainsi le pilier de la construction de l'avenir de l'équipe nationale.