Horreur à Berlin : les victimes ignoraient même avoir été violées

D'Allemagne, le parquet de Berlin a officiellement inculpé un homme de 68 ans pour des crimes liés à des viols. Tagesschau rapporte que le suspect rencontrait des femmes via des applications de rencontres en ligne depuis longtemps pour commettre des crimes graves à leur encontre.

Selon l'enquête, l'homme, qui travaillait comme électricien, rencontrait des femmes sur Internet. Lors des rendez-vous, il droguait ses victimes avec de l'alcool et des somnifères pour les rendre inconscientes. Il les violait ensuite et filmait ses actes.

Le plus effrayant est que les victimes ignoraient totalement avoir été agressées. Elles n'ont appris les faits que lors de l'enquête.

À ce jour, l'homme de 68 ans est accusé d'avoir violé 14 femmes. Cependant, selon le parquet, le nombre de victimes pourrait être bien plus élevé. Les enquêteurs n'excluent pas un total de 58 victimes. À ce stade, 30 ont été identifiées et les recherches se poursuivent.

Il est précisé que la police de Berlin est arrivée jusqu'à cet homme en 2025, lors d'une enquête sur une autre personne suspectée de crimes sexuels similaires. Les autorités ont perquisitionné son domicile et saisi divers supports de données électroniques.

En février 2026, l'examen de ces appareils a révélé des vidéos de crimes sexuels. Sur la base de ces preuves, l'enquête a été élargie et le suspect a été arrêté en mars 2026. Des investigations supplémentaires sont en cours.