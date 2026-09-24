L'Ouzbékistan intègre le top 5 asiatique : bilan du cinquième jour de compétition

La cinquième journée des XXe Jeux asiatiques, organisés par les villes japonaises d'Aichi et de Nagoya, a marqué un tournant stratégique pour la délégation sportive ouzbèke. Grâce aux excellents résultats obtenus et aux victoires en série remportées en une seule journée, nos représentants se sont hissés au classement général des médailles à la 5e place absolue ! Notre délégation compte actuellement 6 médailles d'or, 12 d'argent et 8 de bronze, soit un total de 26 médailles .

Ayant dépassé la République islamique d'Iran (6 or, 10 argent, 4 bronze — total 20), notre concurrent direct en termes de qualité et de nombre total de médailles, grâce à notre supériorité en argent et en bronze, nos athlètes talonnent désormais l'équipe du Kazakhstan (8 or, 8 argent, 9 bronze — total 25), actuellement 4e. Le trio de tête est composé de la Chine (80 or), du Japon, pays hôte (20 or), et de la Corée du Sud (10 or). Il est à noter qu'en termes de total de médailles, l'Ouzbékistan, avec 26 unités, figure non seulement dans le top 5 continental, mais a également déjà dépassé le Kazakhstan, 4e, en nombre total (26 contre 25) !

Comment ce bond en avant a-t-il été réalisé lors de cette cinquième journée, comment les épreuves de combat à venir propulseront-elles l'Ouzbékistan à la 4e place, et vers quel point se dirige la lutte dans le top 10 ?

« 5e place, 26 médailles et supériorité sur l'Iran » : Les 5 points clés du tableau de la cinquième journée

Faits statistiques les plus importants du classement officiel des médailles « Aichi-Nagoya-2026 » :

Retour dans l'élite du TOP-5 asiatique : L'équipe d'Ouzbékistan occupe officiellement la 5e place avec 6 médailles d'or, 12 d'argent et 8 de bronze ;

L'Iran distancé : Bien que le nombre d'or soit égal (6 chacun), nos représentants ont relégué l'Iran, rival principal, à la 6e place grâce à leurs 12 médailles d'argent ;

Lutte acharnée pour la 4e place avec le Kazakhstan : Le Kazakhstan voisin compte 8 médailles d'or, mais l'Ouzbékistan les a dépassés au nombre total de médailles avec 26 unités (contre 25 pour le Kazakhstan) ;

Hégémonie du trio de tête : La Chine (130 au total), le Japon (91) et la Corée du Sud (50) contrôlent fermement les podiums ;

Position des pays d'Asie centrale : Outre l'Ouzbékistan (5e) et le Kazakhstan (4e), le Tadjikistan figure également dans le top 20 à la 13e place avec 2 médailles d'or.

« Aichi-Nagoya-2026 » : Classement du TOP-10 et des équipes d'Asie centrale après la cinquième journée

Statistiques complètes des médailles des meilleures équipes de la compétition :

Rang Pays / Nom de l'équipe Or Argent Bronze Total 1 Chine (People's Republic of China) 80 30 20 130 2 Japon (Japan) 20 34 37 91 3 Corée du Sud (Republic of Korea) 10 12 28 50 4 Kazakhstan (Kazakhstan) 8 8 9 25 5 Ouzbékistan (Uzbekistan) 6 12 8 26 6 Iran (Islamic Republic of Iran) 6 10 4 20 7 Thaïlande (Thailand) 5 4 7 16 8 Hong Kong (Hong Kong, China) 4 10 9 23 9 Corée du Nord (DPR Korea) 3 3 3 9 10 Bahreïn (Bahrain) 3 2 0 5 ... ... ... ... ... ... =13 Tadjikistan (Tajikistan) 2 1 1 4

Expertise sportive et analyse : Pourquoi l'Ouzbékistan est-il le favori pour la 4e place ?

Conclusions des commentateurs sportifs internationaux et des analystes :

12 médailles d'argent — une réserve de puissance immense : Les 12 médailles d'argent de l'Ouzbékistan signifient que nos athlètes atteignent les finales dans presque toutes les disciplines ; cette expérience des finales augmente considérablement la probabilité de les transformer en or dans les jours à venir ;

Les principales « mines d'or » sont encore à venir : L'aviron, le tir et la gymnastique ont parfaitement rempli leur mission ; devant nous attendent la boxe, la lutte libre et gréco-romaine, le judo, le sambo et le taekwondo, où l'on attend une domination absolue de l'Ouzbékistan ; les médailles d'or attendues dans ces disciplines permettront de combler rapidement l'écart de 2 médailles d'or avec le Kazakhstan et de s'emparer de la 4e place ;

Course principale avec l'Iran : Bien que l'Iran soit notre principal concurrent en haltérophilie et en lutte, le fait que l'Ouzbékistan commence également à remporter des médailles d'or en natation et en athlétisme nous donne l'avantage de marquer des points sur un front plus large que notre rival ;

Dans le top 4 au nombre total de médailles : En nombre total de médailles, l'Ouzbékistan (26) a déjà dépassé le Kazakhstan (25) ; cela montre que la délégation est arrivée à la compétition avec une préparation complexe de haut niveau.

La cinquième journée des Jeux « Aichi-Nagoya-2026 » a prouvé une fois de plus que la délégation sportive ouzbèke est au même niveau que les géants asiatiques.

Selon vous, après les épreuves de boxe et de judo à venir, la délégation ouzbèke pourra-t-elle dépasser le Kazakhstan et décrocher la 4e place ? Comment évaluez-vous les 26 médailles et la 5e place actuelles de nos athlètes ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse importante dédiée au parcours glorieux de notre équipe nationale avec tous les passionnés de sport !