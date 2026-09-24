L'Ouzbékistan intègre le top 5 asiatique : bilan du cinquième jour de compétition

·2·Sport
L'Ouzbékistan intègre le top 5 asiatique : bilan du cinquième jour de compétition

La cinquième journée des XXe Jeux asiatiques, organisés par les villes japonaises d'Aichi et de Nagoya, a marqué un tournant stratégique pour la délégation sportive ouzbèke. Grâce aux excellents résultats obtenus et aux victoires en série remportées en une seule journée, nos représentants se sont hissés au classement général des médailles à la 5e place absolue ! Notre délégation compte actuellement 6 médailles d'or, 12 d'argent et 8 de bronze, soit un total de 26 médailles .

Ayant dépassé la République islamique d'Iran (6 or, 10 argent, 4 bronze — total 20), notre concurrent direct en termes de qualité et de nombre total de médailles, grâce à notre supériorité en argent et en bronze, nos athlètes talonnent désormais l'équipe du Kazakhstan (8 or, 8 argent, 9 bronze — total 25), actuellement 4e. Le trio de tête est composé de la Chine (80 or), du Japon, pays hôte (20 or), et de la Corée du Sud (10 or). Il est à noter qu'en termes de total de médailles, l'Ouzbékistan, avec 26 unités, figure non seulement dans le top 5 continental, mais a également déjà dépassé le Kazakhstan, 4e, en nombre total (26 contre 25) !

Comment ce bond en avant a-t-il été réalisé lors de cette cinquième journée, comment les épreuves de combat à venir propulseront-elles l'Ouzbékistan à la 4e place, et vers quel point se dirige la lutte dans le top 10 ?

« 5e place, 26 médailles et supériorité sur l'Iran » : Les 5 points clés du tableau de la cinquième journée

Faits statistiques les plus importants du classement officiel des médailles « Aichi-Nagoya-2026 » :

  • Retour dans l'élite du TOP-5 asiatique : L'équipe d'Ouzbékistan occupe officiellement la 5e place avec 6 médailles d'or, 12 d'argent et 8 de bronze ;

  • L'Iran distancé : Bien que le nombre d'or soit égal (6 chacun), nos représentants ont relégué l'Iran, rival principal, à la 6e place grâce à leurs 12 médailles d'argent ;

  • Lutte acharnée pour la 4e place avec le Kazakhstan : Le Kazakhstan voisin compte 8 médailles d'or, mais l'Ouzbékistan les a dépassés au nombre total de médailles avec 26 unités (contre 25 pour le Kazakhstan) ;

  • Hégémonie du trio de tête : La Chine (130 au total), le Japon (91) et la Corée du Sud (50) contrôlent fermement les podiums ;

  • Position des pays d'Asie centrale : Outre l'Ouzbékistan (5e) et le Kazakhstan (4e), le Tadjikistan figure également dans le top 20 à la 13e place avec 2 médailles d'or.

« Aichi-Nagoya-2026 » : Classement du TOP-10 et des équipes d'Asie centrale après la cinquième journée

Statistiques complètes des médailles des meilleures équipes de la compétition :

Rang

Pays / Nom de l'équipe

Or

Argent

Bronze

Total

1

Chine (People's Republic of China)

80

30

20

130

2

Japon (Japan)

20

34

37

91

3

Corée du Sud (Republic of Korea)

10

12

28

50

4

Kazakhstan (Kazakhstan)

8

8

9

25

5

Ouzbékistan (Uzbekistan)

6

12

8

26

6

Iran (Islamic Republic of Iran)

6

10

4

20

7

Thaïlande (Thailand)

5

4

7

16

8

Hong Kong (Hong Kong, China)

4

10

9

23

9

Corée du Nord (DPR Korea)

3

3

3

9

10

Bahreïn (Bahrain)

3

2

0

5

...

...

...

...

...

...

=13

Tadjikistan (Tajikistan)

2

1

1

4

Expertise sportive et analyse : Pourquoi l'Ouzbékistan est-il le favori pour la 4e place ?

Conclusions des commentateurs sportifs internationaux et des analystes :

  • 12 médailles d'argent — une réserve de puissance immense : Les 12 médailles d'argent de l'Ouzbékistan signifient que nos athlètes atteignent les finales dans presque toutes les disciplines ; cette expérience des finales augmente considérablement la probabilité de les transformer en or dans les jours à venir ;

  • Les principales « mines d'or » sont encore à venir : L'aviron, le tir et la gymnastique ont parfaitement rempli leur mission ; devant nous attendent la boxe, la lutte libre et gréco-romaine, le judo, le sambo et le taekwondo, où l'on attend une domination absolue de l'Ouzbékistan ; les médailles d'or attendues dans ces disciplines permettront de combler rapidement l'écart de 2 médailles d'or avec le Kazakhstan et de s'emparer de la 4e place ;

  • Course principale avec l'Iran : Bien que l'Iran soit notre principal concurrent en haltérophilie et en lutte, le fait que l'Ouzbékistan commence également à remporter des médailles d'or en natation et en athlétisme nous donne l'avantage de marquer des points sur un front plus large que notre rival ;

  • Dans le top 4 au nombre total de médailles : En nombre total de médailles, l'Ouzbékistan (26) a déjà dépassé le Kazakhstan (25) ; cela montre que la délégation est arrivée à la compétition avec une préparation complexe de haut niveau.

La cinquième journée des Jeux « Aichi-Nagoya-2026 » a prouvé une fois de plus que la délégation sportive ouzbèke est au même niveau que les géants asiatiques.

Selon vous, après les épreuves de boxe et de judo à venir, la délégation ouzbèke pourra-t-elle dépasser le Kazakhstan et décrocher la 4e place ? Comment évaluez-vous les 26 médailles et la 5e place actuelles de nos athlètes ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse importante dédiée au parcours glorieux de notre équipe nationale avec tous les passionnés de sport !

Aichi-Nagoya-2026Délégation sportive ouzbèkeÉquipe du KazakhstanClassement des médaillesJeux asiatiques
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

5 médailles d'or et 16 médailles en un jour : la cinquième journée dorée de l'Ouzbékistan aux Jeux asiatiques5 médailles d'or et 16 médailles en un jour : la cinquième journée dorée de l'Ouzbékistan aux Jeux asiatiquesAujourd'hui 18:59Drame épique à Djeddah : le Pakhtakor arrache un point au champion d'Asie en titreDrame épique à Djeddah : le Pakhtakor arrache un point au champion d'Asie en titre15 septembre 06:16L’Ouzbèke Layma Vladson crée la sensation à LeipzigL’Ouzbèke Layma Vladson crée la sensation à Leipzig6 août 21:36Abou Dhabi tremble : toutes les affiches de l’UFC 333 dévoiléesAbou Dhabi tremble : toutes les affiches de l’UFC 333 dévoilées16 août 10:00Course historique sur l'Issyk-Kul : la « Formule 1 des mers » a commencé (photos)Course historique sur l'Issyk-Kul : la « Formule 1 des mers » a commencé (photos)1 août 15:19L’Ouzbékistan dans le top 8 : un point le sépare du top 6 mondialL’Ouzbékistan dans le top 8 : un point le sépare du top 6 mondial3 août 21:53
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?