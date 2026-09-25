Des traces d'une ville disparue découvertes au fond de la mer

Au Royaume-Uni, sur les côtes du comté de Norfolk, des plongeurs ont exploré les vestiges de Shipden, une localité médiévale engloutie il y a près de 700 ans.

Près de la ville de Cromer, les restes de 25 structures artificielles ont été identifiés, photographiés et cartographiés au fond de la mer. Parmi les découvertes figurent des structures en forme de murs en silex, des constructions en pierre et d'autres blocs taillés. Malgré des siècles sous l'eau, certains édifices sont partiellement préservés.

Les chercheurs n'ont pas encore déterminé la fonction exacte de ces structures. Ils supposent qu'il pourrait s'agir de défenses côtières ou d'éléments liés à une jetée dont la construction était prévue au XIVe siècle. Ces versions ne sont pas encore considérées comme des conclusions définitives.

Shipden est mentionné dans le « Domesday Book » de 1086. À cette époque, la localité comptait 117 habitants, un port et deux églises. Par la suite, l'érosion côtière et les tempêtes ont progressivement englouti le village.

Curieusement, les plongeurs n'ont pas encore trouvé les restes de l'église mentionnée dans les légendes locales. Les chercheurs continuent de comparer leurs découvertes avec des documents historiques pour déterminer l'emplacement exact et le destin de Shipden.