La Station spatiale internationale candidate au prix Nobel de la paix

·0·Technologie
La Station spatiale internationale candidate au prix Nobel de la paix

La Station spatiale internationale (ISS) a été incluse dans la liste des candidats au prix Nobel de la paix 2026. L'Institut de recherche sur la paix d'Oslo (PRIO) a annoncé la candidature de ce projet orbital pour ce prix prestigieux, soulignant son rôle dans l'unité de l'humanité. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'Ixbt.com, le directeur exécutif par intérim de l'institut, Henrik Urdal, a présenté aux journalistes la liste mise à jour des candidats. Selon celle-ci, la Station spatiale internationale a remplacé l'Organisation mondiale du commerce qui figurait sur la liste précédente du printemps.

Coopération scientifique et stabilité géopolitique

Les représentants du PRIO ont souligné que, pendant plus d'un quart de siècle, l'ISS a prouvé dans la pratique que des rivaux géopolitiques peuvent coopérer pour des travaux pacifiques communs, même lorsque les relations sur Terre se détériorent. Durant cette période, la station a réussi à obtenir d'immenses résultats scientifiques.

Selon les experts, alors que la fin des opérations de la station est prévue pour le début des années 2030, l'espace devient un lieu plus encombré, commercial et potentiellement militarisé. Dans ces conditions, l'attribution du prix Nobel de la paix à l'ISS démontrerait clairement les succès que l'humanité peut atteindre en travaillant ensemble.

Perspectives d'avenir

Les analystes de l'institut ajoutent que ce prix pourrait inspirer une coopération pacifique similaire à l'avenir avec la station chinoise Tiangong et d'autres projets spatiaux. Il s'agit d'une étape importante pour préserver l'esprit de paix dans l'exploration spatiale.

Pour information, le lauréat du prix Nobel de la paix 2026 sera officiellement annoncé le 9 octobre de cette année. La cérémonie de remise traditionnelle aura lieu le 12 décembre, jour anniversaire de la mort d'Alfred Nobel, à Oslo.

ISSPrix NobelEspaceSciencePaix
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Des astronomes confirment la découverte de la plus jeune exoplanète de l'histoireDes astronomes confirment la découverte de la plus jeune exoplanète de l'histoireHier 01:24Secrets de l'univers : le détecteur AMS-02 réalise une découverte défiant les lois de la physiqueSecrets de l'univers : le détecteur AMS-02 réalise une découverte défiant les lois de la physique20 juin 21:56Un astronome amateur de Crimée découvre un nouvel astéroïde de 100 mètres de diamètreUn astronome amateur de Crimée découvre un nouvel astéroïde de 100 mètres de diamètre7 septembre 16:22Le vaisseau Soyuz MS-28 ramène l'équipage de l'ISS sur Terre : chaleur de 2000 degrés et atterrissage en douceurLe vaisseau Soyuz MS-28 ramène l'équipage de l'ISS sur Terre : chaleur de 2000 degrés et atterrissage en douceur26 juillet 17:57NASA et SpaceX conviennent de trois vols supplémentaires vers la Station spatiale internationaleNASA et SpaceX conviennent de trois vols supplémentaires vers la Station spatiale internationale19 septembre 14:53L'intelligence artificielle fait ses débuts sur la Station spatiale internationale pour assister les astronautesL'intelligence artificielle fait ses débuts sur la Station spatiale internationale pour assister les astronautes21 juillet 12:22
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Technologie actualités

Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
Test de résistance de l'iPhone 18 Pro Max et du Galaxy S26 Ultra
Test de résistance de l'iPhone 18 Pro Max et du Galaxy S26 Ultra