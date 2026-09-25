La Station spatiale internationale (ISS) a été incluse dans la liste des candidats au prix Nobel de la paix 2026. L'Institut de recherche sur la paix d'Oslo (PRIO) a annoncé la candidature de ce projet orbital pour ce prix prestigieux, soulignant son rôle dans l'unité de l'humanité. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'Ixbt.com, le directeur exécutif par intérim de l'institut, Henrik Urdal, a présenté aux journalistes la liste mise à jour des candidats. Selon celle-ci, la Station spatiale internationale a remplacé l'Organisation mondiale du commerce qui figurait sur la liste précédente du printemps.

Coopération scientifique et stabilité géopolitique

Les représentants du PRIO ont souligné que, pendant plus d'un quart de siècle, l'ISS a prouvé dans la pratique que des rivaux géopolitiques peuvent coopérer pour des travaux pacifiques communs, même lorsque les relations sur Terre se détériorent. Durant cette période, la station a réussi à obtenir d'immenses résultats scientifiques.

Selon les experts, alors que la fin des opérations de la station est prévue pour le début des années 2030, l'espace devient un lieu plus encombré, commercial et potentiellement militarisé. Dans ces conditions, l'attribution du prix Nobel de la paix à l'ISS démontrerait clairement les succès que l'humanité peut atteindre en travaillant ensemble.

Perspectives d'avenir

Les analystes de l'institut ajoutent que ce prix pourrait inspirer une coopération pacifique similaire à l'avenir avec la station chinoise Tiangong et d'autres projets spatiaux. Il s'agit d'une étape importante pour préserver l'esprit de paix dans l'exploration spatiale.

Pour information, le lauréat du prix Nobel de la paix 2026 sera officiellement annoncé le 9 octobre de cette année. La cérémonie de remise traditionnelle aura lieu le 12 décembre, jour anniversaire de la mort d'Alfred Nobel, à Oslo.