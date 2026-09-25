Les versions mondiales du Xiaomi 18 Pro auront des batteries plus petites

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Les versions mondiales du Xiaomi 18 Pro auront des batteries plus petites

Xiaomi prévoit d'utiliser des batteries de plus petite capacité pour les versions internationales de ses futurs fleurons, les smartphones Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max. Selon le rapport de ixbt.com, ces changements montrent une différence significative par rapport aux modèles destinés au marché intérieur, ce qui suscite des discussions parmi les passionnés de technologie. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte l'information.

Le célèbre insider et chercheur Kacper Skrzypek a découvert des différences de capacité de batterie entre les modèles mondiaux et locaux lors de l'analyse du code du système d'exploitation HyperOS. Selon lui, les Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max destinés au marché intérieur chinois seront équipés d'énormes batteries de 7000 et 8500 mAh respectivement. Cependant, les appareils proposés aux acheteurs internationaux disposeront d'une réserve d'énergie légèrement plus modeste.

À quoi ressembleront les versions mondiales ?

Si l'on se fie aux données des codes HyperOS, le modèle mondial Xiaomi 18 Pro, portant le numéro 2609BPN61G, recevra une batterie de 6000 mAh. La version internationale du modèle haut de gamme, le Xiaomi 18 Pro Max (numéro 2611FPNFAG), devrait quant à elle être équipée d'une batterie de 7050 mAh. C'est nettement inférieur au chiffre de 8500 mAh observé en Chine.

Néanmoins, les modèles mondiaux ne sont pas privés de capacités de charge rapide. Selon les premières informations, les appareils destinés au marché international continueront de prendre en charge une puissance de charge filaire de 90–100 W. Cela permettra aux utilisateurs de recharger rapidement la batterie malgré sa capacité réduite.

Une pratique habituelle chez Xiaomi

Il convient de noter que ce n'est pas la première fois que Xiaomi différencie la capacité des batteries entre les versions chinoises et mondiales. Le modèle Xiaomi 17, présenté précédemment, était doté d'une batterie de 7000 mAh en Chine, tandis que sa version mondiale était limitée à 6330 mAh. De même, le fleuron Xiaomi 17 Ultra avait été commercialisé avec une batterie de 6000 mAh au lieu de 6800 mAh en dehors du pays.

Pour l'instant, les responsables de Xiaomi n'ont pas fourni d'explication précise sur les raisons de cette politique. Selon les experts, cette décision pourrait être due à la logistique internationale et aux exigences strictes de sécurité internationale concernant le transport aérien et terrestre des batteries lithium-ion.

Bien que l'entreprise ait déjà confirmé la sortie internationale de la série Xiaomi 18, la date de lancement, les prix exacts et les pays de commercialisation restent confidentiels. La présentation officielle de ces fleurons est attendue dans les mois à venir pour les utilisateurs du monde entier.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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