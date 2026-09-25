Des automates capables de réduire le volume des vêtements en une minute arrivent au Japon

Au Japon, il est prévu d'installer dans les aéroports des appareils capables de compresser et de compacter automatiquement les vêtements dans les valises des touristes.

Le service, baptisé « Pocket Tips », utilise une machine spéciale pour compresser les vêtements jusqu'à la taille d'une paume en environ une minute. L'appareil peut réduire le volume des vêtements jusqu'à 7 fois selon le type de tissu. Cela permet de libérer de l'espace supplémentaire dans la valise pour des souvenirs et d'autres achats.

Cette technologie a été testée entre 2025 et 2026 dans les aéroports de Haneda, Narita, Kumamoto et Naha. Lors du test à l'aéroport de Naha, près de 96 % des utilisateurs ont déclaré avoir constaté l'efficacité de la compression. Environ 400 personnes ont participé aux enquêtes menées dans les quatre aéroports.

En septembre 2026, SJOY, le développeur du service, et le centre « terminal.0 HANEDA » de l'aéroport de Haneda ont lancé un projet commun pour préparer le déploiement complet de cette technologie. Une mise en œuvre plus large dans les aéroports de Haneda, Narita, Kumamoto et Naha est prévue à partir de 2027. À l'avenir, l'utilisation de ce service dans les hôtels et d'autres lieux est également envisagée.