Hugo, le cheval vivant le plus grand du monde !

Au Royaume-Uni, dans le comté de Northamptonshire, un cheval nommé Hugo a été inscrit au Livre Guinness des records comme le cheval vivant le plus grand du monde. C'est ce qu'a rapporté le Guinness World Records.

Hugo, un cheval de race Shire âgé de quatre ans, mesure 1,99 mètre. Sa taille a été mesurée du sabot au garrot. La mesure a été effectuée le 2 décembre 2025, confirmant que le cheval mesure 199 centimètres.

Hugo vit à Towcester dans la ferme de Brett et Lisa Masters. Il pèse environ 890 kilogrammes. Ses propriétaires le décrivent comme un cheval calme et doux.

Fait intéressant, Hugo pourrait encore grandir. Sa propriétaire, Lisa Masters, a déclaré que le cheval pourrait continuer à croître et à se développer jusqu'à l'âge de 7 ou 8 ans au moins.

Cependant, Hugo n'a pas encore battu le record du plus grand cheval de l'histoire. En 1850, un cheval Shire nommé Sampson mesurait 2,19 mètres. Par conséquent, Sampson reste le cheval le plus grand jamais documenté.