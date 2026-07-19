Une balade en voiturette de golf tourne au drame : 4 touristes victimes d'un accident

·68·Monde
Une balade en voiturette de golf tourne au drame : 4 touristes victimes d'un accident

Les vacances de quatre touristes russes en Thaïlande ont pris fin suite à un accident de la route inattendu. Selon les médias locaux, les membres du groupe, qui se promenaient en voiturette de golf, ont subi diverses blessures par imprudence.

Il a été rapporté que la femme au volant de la voiturette a dépassé la vitesse autorisée. Dans l'un des virages, son amie a perdu l'équilibre, est tombée du véhicule en mouvement et s'est fracturé l'épaule.

La conductrice, témoin de la scène, n'a pas réussi à arrêter le véhicule à temps et a sauté de la voiturette en marche pour tenter de secourir son amie. En conséquence, le véhicule, devenu incontrôlable, a quitté la route et a percuté un arbre.

À la suite de la collision, les deux autres touristes restés dans la voiturette ont également été blessés. Tous les blessés ont reçu des soins médicaux.

Après l'incident, les touristes ont été contraints de mettre fin prématurément à leurs vacances et de retourner en Russie pour se faire soigner. Une enquête est en cours par les autorités compétentes.

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