En Pologne, la jambe d'un chauffeur de camion est restée coincée dans le volant

En Pologne, une situation inhabituelle impliquant un chauffeur de camion a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'a rapporté Mevzu Rize.

Il s'avère que le chauffeur se trouvait dans la cabine de son camion pendant une pause. À ce moment-là, sa jambe s'est retrouvée coincée d'une manière ou d'une autre entre les rayons du volant. La vidéo montre le chauffeur essayant à plusieurs reprises de dégager sa jambe.

Selon certaines informations, l'incident aurait eu lieu à un passage à niveau. Cependant, le lieu exact de l'incident et la manière dont la jambe du chauffeur s'est retrouvée coincée dans le volant n'ont pas été précisés.

La vidéo montrant l'incident est devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant la curiosité des internautes.