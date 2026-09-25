En Pologne, la jambe d'un chauffeur de camion est restée coincée dans le volant

·7·Monde
En Pologne, la jambe d'un chauffeur de camion est restée coincée dans le volant

En Pologne, une situation inhabituelle impliquant un chauffeur de camion a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'a rapporté Mevzu Rize.

Il s'avère que le chauffeur se trouvait dans la cabine de son camion pendant une pause. À ce moment-là, sa jambe s'est retrouvée coincée d'une manière ou d'une autre entre les rayons du volant. La vidéo montre le chauffeur essayant à plusieurs reprises de dégager sa jambe.

Selon certaines informations, l'incident aurait eu lieu à un passage à niveau. Cependant, le lieu exact de l'incident et la manière dont la jambe du chauffeur s'est retrouvée coincée dans le volant n'ont pas été précisés.

La vidéo montrant l'incident est devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant la curiosité des internautes.

PologneMevzu RizeAccident de camionIncident de transportInsolite
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Au Kazakhstan, le pied d'une femme est resté coincé dans un escalator (vidéo)Au Kazakhstan, le pied d'une femme est resté coincé dans un escalator (vidéo)20 septembre 10:46La jambe d’un enfant d’un an coincée dans un tuyau de toilettesLa jambe d’un enfant d’un an coincée dans un tuyau de toilettes21 août 22:08Forte baisse de l'opinion envers Zelensky en Pologne : 75,8 % d'avis négatifs...Forte baisse de l'opinion envers Zelensky en Pologne : 75,8 % d'avis négatifs...26 juillet 22:24Un ancien ministre recherché en Pologne s'enfuit aux États-UnisUn ancien ministre recherché en Pologne s'enfuit aux États-Unis11 mai 09:31Un bébé de 18 jours a donné de la force à sa mère sous les décombresUn bébé de 18 jours a donné de la force à sa mère sous les décombres30 juin 12:17Un homme ayant échoué 139 fois réussit enfin son examen de conduiteUn homme ayant échoué 139 fois réussit enfin son examen de conduite8 juillet 13:33
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils