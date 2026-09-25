Rumeurs sur le décès d'un pèlerin pakistanais en prosternation à Rawdah

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Rumeurs sur le décès d'un pèlerin pakistanais en prosternation à Rawdah

Des rapports circulent sur les réseaux sociaux concernant le décès d'un citoyen pakistanais alors qu'il priait dans la section Rawdah de la Mosquée du Prophète à Médine.

Certaines publications affirment que le pèlerin est décédé en position de prosternation. Cependant, aucune information officielle fiable n'a été publiée pour le moment sur la date exacte de l'événement, l'identité du défunt ou la cause du décès.

Rawdah est située dans l'enceinte de la Mosquée du Prophète à Médine et est considérée comme l'un des lieux les plus sacrés et vertueux pour les musulmans. Arabie saoudite Les sources officielles des affaires des Deux Saintes Mosquées soulignent que prier à Rawdah revêt une grande vertu.

Mosquée du ProphèteMédineArabie saouditeRawdahPèlerinage
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«ZAMIN.UZ» rédacteur

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