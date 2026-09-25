Le Xiaomi Mijia Smart Thermometer 3 Pro devient un succès

Le nouveau thermomètre et hygromètre intelligent Mijia Smart Thermometer 3 Pro de Xiaomi a connu un grand succès avant même le début des ventes. Selon ixbt.com, l'appareil a réussi à récolter 670 000 yuans sur la plateforme de crowdfunding Xiaomi Youpin avec la participation de 5 912 personnes. Ce chiffre indique que le taux de réussite de la campagne a atteint 11 813 %. À ce sujet, Ixbt.com rapporte que.

Actuellement, le nouveau gadget est en phase de présentation au grand public pour les amateurs de maison intelligente. Alors que le prix pour les participants au crowdfunding était de 114 yuans, son prix de vente conseillé a été fixé à 149 yuans. La livraison des premières commandes est prévue à partir du 29 septembre de cette année.

Capteur de nouvelle génération et fonctionnalités étendues

La principale différence de ce modèle par rapport aux générations précédentes est l'ajout d'une fonction de mesure de la concentration de dioxyde de carbone (CO2) dans la pièce. L'appareil est équipé d'un capteur de CO2 moderne à faible consommation d'énergie fabriqué par Sensirion. En conséquence, le gadget surveille simultanément la température, l'humidité et le niveau de dioxyde de carbone dans l'air.

Un indicateur coloré spécial est prévu pour évaluer la qualité de l'air. Les couleurs verte, jaune et rouge permettent de comprendre rapidement quand il est nécessaire d'aérer la pièce. Pour l'affichage des données, le Mijia Smart Thermometer 3 Pro est équipé d'un écran LCD pratique de 3,6 pouces, qui affiche simultanément la date, le jour de la semaine, l'heure et les principaux indicateurs climatiques.

Intégration avec les systèmes de maison intelligente

Pour le confort des utilisateurs, l'écran peut être contrôlé par une simple pression, et le gadget lui-même peut être utilisé comme une horloge de bureau classique. Il est possible de poser le thermomètre sur une table ou de l'installer facilement au mur. Alimenté par une seule pile CR2450, l'appareil peut fonctionner en continu jusqu'à un an.

Grâce à la technologie Xiaomi Surge Smart Connectivity, ce thermomètre se connecte au système global de maison intelligente. Lorsque les paramètres de la pièce changent, le climatiseur ou l'humidificateur peut se mettre en marche automatiquement. Si le niveau de CO2 augmente, une notification d'avertissement est envoyée via l'assistant vocal Xiao Ai. De plus, toutes les données collectées sont synchronisées avec l'application Mi Home, aidant à établir des graphiques des changements de microclimat.