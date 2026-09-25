Première neige en septembre en Russie : la nature réserve des surprises dans certaines régions

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Première neige en septembre en Russie : la nature réserve des surprises dans certaines régions

Dans certaines régions de Russie, de la neige et de la neige fondue ont été observées dès le 24 septembre. Bien que le premier mois de l'automne ne soit pas encore terminé, le souffle de l'hiver a commencé à se faire sentir dans les zones les plus septentrionales et froides du pays.

Selon les données du Centre hydrométéorologique de Russie, des précipitations sous forme de pluie, de neige fondue et de neige ont été enregistrées dans la région de Taïmyr les 23 et 24 septembre. Dans certaines zones, les températures nocturnes sont tombées en dessous de zéro.

Cependant, cela ne signifie pas que l'hiver s'est pleinement installé dans toute la Russie.

Les météorologues ont indiqué que la première neige est observée principalement dans les régions du nord et du nord-est du pays, tandis que le temps automnal se poursuit ailleurs.

Alors que les prévisions du 24 septembre annonçaient du froid et des précipitations dans certaines parties de la Russie, les températures dans le sud du pays devaient atteindre +20…+25 °C, voire +26…+28 °C par endroits. Ainsi, bien que l'apparition de la neige en septembre dans certaines régions russes ait attiré l'attention sur les réseaux sociaux, le temps automnal prédomine dans la majeure partie du pays.

RussieTaïmyrCentre Hydrométéorologique24 septembreMétéo
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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