Vincenzo Montella explique pourquoi il est resté à la tête de l'équipe nationale de Turquie

Le sélectionneur de l'équipe nationale de Turquie, Vincenzo Montella, a admis qu'il aurait pu être limogé après la performance décevante lors de la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord. Comme le rapporte La Gazzetta dello Sport, le technicien italien a exprimé sa gratitude envers les dirigeants de la Fédération turque de football pour ne pas avoir pris de décision hâtive et pour avoir adopté une vision plus large sur ses trois années de travail. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte.

L'élimination précoce lors du Mondial, qui avait suscité de grands espoirs, a provoqué des débats houleux dans la presse nationale et parmi les supporters. Néanmoins, la direction de la fédération a préféré évaluer les succès globaux sur toute la période plutôt que de se baser uniquement sur deux résultats décevants. Sous la direction de Montella, les Turcs ont atteint les quarts de finale de l'Euro 2024 et ont obtenu une qualification historique pour la Ligue A de la Ligue des Nations.

Facteurs décisifs et conclusions finales

En analysant pourquoi les résultats attendus n'ont pas été atteints lors de la compétition en Amérique du Nord, Montella a souligné que le jeu de l'équipe était compétitif, mais que l'incapacité à concrétiser les occasions dans les moments clés a coûté cher. Le gaspillage d'opportunités dès les premiers matchs de groupe a accru la pression psychologique sur l'équipe, menant finalement à l'échec dans le tournoi.

L'entraîneur expérimenté, sans chercher d'excuses, a exprimé sa reconnaissance à la Fédération turque de football pour sa confiance dans ce projet à long terme. Selon lui, la fédération n'a pas jugé sur la base de deux matchs, mais a regardé vers l'avenir.

Vers l'avenir et le développement des infrastructures

Montella a mis l'accent sur les investissements sportifs à grande échelle dans le pays. Il a reconnu la Turquie comme un pays doté d'une culture footballistique moderne capable de rivaliser avec les nations européennes avancées. Il a notamment exprimé sa confiance dans le fait que la croissance rapide des infrastructures et les investissements dans les clubs garantiront de plus grandes victoires à l'avenir.

Pour l'équipe, qui prépare actuellement ses débuts en Ligue A de la Ligue des Nations, cette expérience devrait servir de leçon importante avant les prochaines phases de qualification. La confiance accordée par la direction à l'entraîneur permet de maintenir la stabilité au sein de l'équipe nationale et de poursuivre la stratégie à long terme.