Premier microblazar découvert dans notre galaxie : son jet est dirigé vers la Terre

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Premier microblazar découvert dans notre galaxie : son jet est dirigé vers la Terre

Après près de trente ans de recherches, une équipe internationale de scientifiques a identifié pour la première fois dans la Voie lactée un microblazar, une version miniature du noyau extrêmement brillant des galaxies lointaines. Le système IRAS 18293−0941, déjà enregistré en 1983, a été confirmé comme étant cet objet rare. Cette découverte devrait constituer une étape importante pour l'astrophysique moderne dans la résolution du mystère de l'origine des rayons cosmiques. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, la découverte a été confirmée par une équipe internationale dirigée par des chercheurs de l'Université de Jaén en Espagne, à l'aide du European VLBI Network (EVN), le réseau de radiotélescopes le plus sensible au monde. Ce système cosmique se compose d'un trou noir d'une masse équivalente à plusieurs dizaines de masses solaires et d'une étoile compagnon massive qui lui transfère de la matière. Un disque d'accrétion se forme autour du trou noir, propulsant deux jets opposés grâce à de puissants champs magnétiques.

Au cours des recherches, il a été déterminé que l'un de ces jets est dirigé presque précisément vers la Terre, et que la matière qu'il contient se déplace à une vitesse atteignant environ 0,75 fois la vitesse de la lumière. La distance jusqu'au système est de 12 000 années-lumière. Les scientifiques soulignent que la découverte d'un laboratoire naturel aussi proche et clairement observable est d'une grande importance scientifique pour l'étude du rayonnement cosmique.

L'importance scientifique de cette découverte rare

Les experts expliquent que le fait que les scientifiques ne voient qu'un seul jet peut s'expliquer par l'effet Doppler relativiste. Pour l'observateur, le rayonnement d'un jet se déplaçant à une vitesse subluminique est fortement amplifié, tandis que le jet opposé devient presque invisible. C'est précisément grâce à cet effet que le microblazar fonctionne sur le même principe qu'un trou noir supermassif, mais basé sur un trou noir de masse stellaire.

Des observations optiques supplémentaires ont montré que les composants du système orbitent l'un autour de l'autre en environ 11,38 jours. À l'aide du radiotélescope sud-africain MeerKAT, il a été découvert que le second jet a formé une bulle géante de 100 années-lumière de long dans le gaz interstellaire. Son bord, en percutant un nuage dense de gaz et de poussière, crée une zone naturelle capable d'accélérer des particules chargées à des énergies des millions de fois supérieures à celles des accélérateurs terrestres.

Désormais, les scientifiques ont la possibilité d'observer trois processus importants au sein d'un même système : le lancement du jet par le trou noir, la cavité géante formée dans le milieu et le point de collision où les particules accumulent de l'énergie. Les chercheurs prévoient d'observer plus en profondeur ce jet et la zone de collision dans un avenir proche afin d'étudier comment l'énergie est transférée au gaz interstellaire.

MicroblazarTrou noirAstronomieVoie lactéeRadiotélescope
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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