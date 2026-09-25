Le combat du siècle est officiellement confirmé : Fury et Joshua s'affronteront le 11 décembre à Cardiff !

Le super-combat que les fans de boxe du monde entier attendaient depuis des années est enfin devenu réalité. Deux stars britanniques légendaires des poids lourds, les anciens champions du monde Tyson Fury et Anthony Joshua, monteront sur le ring le 11 décembre au spectaculaire Principality Stadium de Cardiff, capitale du Pays de Galles. Ce choc colossal sera diffusé en direct dans le monde entier via la plateforme Netflix, le géant mondial du streaming. Après des mois de négociations ardues, les parties ont trouvé un accord, comme l'ont annoncé l'Arabie saoudite et le président de l'Autorité générale du divertissement, Turki Alalshikh, ainsi que Netflix, le 24 septembre.

Si le « Gypsy King » Tyson Fury a déclaré que le lieu du combat importait peu, Anthony Joshua a exigé que le duel se déroule exclusivement sur le territoire de la Grande-Bretagne et sa condition a finalement été acceptée. Joshua a déjà célébré deux grandes victoires au stade de Cardiff, tandis que Fury y livrera son premier combat sur le sol gallois. Turki Alalshikh a qualifié ce duel de « l'un des plus grands affrontements de l'histoire de la boxe ».

« 11 décembre, arène de Cardiff et révolution Netflix » : Les 5 points clés du super-combat

Les faits officiels les plus importants concernant le méga-combat Fury – Joshua :

11 décembre — une date historique : Deux titans britanniques s'affrontent au Principality Stadium de Cardiff ;

Diffusion en direct sur Netflix : Le combat sera diffusé sur le streaming mondial Netflix plutôt que sur les chaînes PPV traditionnelles ;

La médiation de Turki Alalshikh : Le responsable et promoteur saoudien a mis fin à des mois de négociations ;

Le terrain « à domicile » de Joshua : Anthony a déjà combattu deux fois dans ce stade, tandis que Fury montera sur le ring à Cardiff pour la première fois ;

Un combat décisif pour leurs carrières : Fury (36-2-1) et Joshua (30-4) atteignent le point culminant de leur carrière.

Comparaison des deux géants : les statistiques réelles de Tyson Fury et Anthony Joshua

Comparaison des statistiques officielles et des conditions des athlètes :

Indicateurs et critères Tyson Fury (« Gypsy King ») Anthony Joshua (« AJ ») Statistiques des combats et victoires 36 victoires, 2 défaites, 1 nul 30 victoires, 4 défaites Attitude envers le lieu du combat « Peu importe l'endroit, je combattrai n'importe où » A exigé strictement la Grande-Bretagne Expérience au stade de Cardiff Premier combat (début) A déjà combattu deux fois dans cette arène Date annoncée et statut 11 décembre, Pays de Galles / Méga-combat absolu 11 décembre, Pays de Galles / Méga-combat absolu Diffusion et organisateur principal Turki Alalshikh / Diffusion mondiale Netflix Turki Alalshikh / Diffusion mondiale Netflix

Expertise boxe : Pourquoi ce combat est-il un tournant pour l'histoire du sport ?

Conclusions des commentateurs, entraîneurs et analystes internationaux de boxe :

« La confrontation d'une génération » : Au cours de la dernière décennie, la scène des poids lourds britannique et mondiale a tourné autour des noms de Fury et Joshua ; leur affrontement répondra enfin à la question de longue date sur qui est le véritable roi numéro 1 ;

Avantage psychologique et lieu : Le choix de Cardiff pourrait donner un léger avantage à Joshua, car il connaît bien l'atmosphère des 70 000 spectateurs de cette arène ; cependant, Fury possède une expérience inégalée pour rester mentalement solide sur le terrain de n'importe quel adversaire ;

Le combat du « tout ou rien » : Les deux boxeurs sont à la fin de leur carrière ; une défaite dans ce combat signifiera très probablement la retraite définitive du perdant.

Selon vous, qui gagnera à Cardiff le soir du 11 décembre : Tyson Fury, maître de la technique inhabituelle, ou Anthony Joshua, le puissant puncheur ? Ce combat peut-il vraiment être le plus grand de l'histoire de la boxe moderne ? Laissez vos pronostics et avis dans les commentaires et partagez cette énorme nouvelle du monde de la boxe avec tous les passionnés de sport !