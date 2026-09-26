Un bébé mammouth vieux de plus de 30 000 ans découvert parfaitement conservé dans le pergélisol

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Un bébé mammouth vieux de plus de 30 000 ans découvert parfaitement conservé dans le pergélisol

Dans les mines d'or du Klondike, dans le territoire du Yukon au Canada, un bébé mammouth mort il y a plus de 30 000 ans a été retrouvé presque parfaitement conservé. La découverte ancienne a été faite en 2022 et son état a stupéfié les chercheurs.

Le bébé mammouth a été naturellement préservé dans le pergélisol. Il a reçu le nom de « Nun Cho Ga » en langue Hän locale, ce qui signifie « gros bébé animal ».

Les chercheurs ont déterminé qu'il est mort il y a plus de 30 000 ans.

Grâce aux conditions glaciaires, le corps du bébé mammouth a été conservé presque intact. De telles découvertes permettent aux scientifiques d'obtenir de nouvelles informations sur la vie des animaux anciens et sur l'environnement naturel de cette époque.

Que sait-on sur le bébé mammouth ?

Les études ont révélé qu'il s'agissait d'une femelle et qu'elle est morte à l'âge d'environ 30 à 35 jours. La conservation quasi complète de « Nun Cho Ga » en fait l'une des découvertes les plus précieuses pour la paléontologie. Resté enfoui dans la glace pendant des millénaires, le bébé mammouth est parvenu jusqu'à nous comme un témoin unique du monde ancien.

KlondikeYukonMammouthNun Cho GaPaléontologie
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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