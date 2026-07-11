Plan d'urgence activé en France en raison de la canicule

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Plan d'urgence activé en France en raison de la canicule

Le gouvernement français a activé pour la première fois le plan d'urgence « Orsec canicule extrême » en raison des fortes chaleurs observées dans les régions de l'ouest du pays. C'est ce qu'a rapporté Euronews.

Ce plan a été mis en œuvre dans 9 départements où une alerte rouge à la canicule a été émise. Les météorologues ont annoncé que, dès le 12 juillet, l'alerte serait étendue à la région Île-de-France, où se trouve Paris, ainsi qu'à 24 autres départements.

Ce mécanisme d'urgence, habituellement utilisé lors d'inondations ou d'autres catastrophes naturelles majeures, a été activé cette fois-ci en raison des températures records.

Selon les données officielles, plus de 8 000 incendies ont eu lieu en France depuis le début de l'année, ravageant plus de 25 000 hectares. Pour cette raison, le gouvernement ouvre des centres de rafraîchissement pour les personnes âgées et vulnérables, et installe des milliers de climatiseurs dans les hôpitaux.

Selon les prévisions des météorologues, la canicule persistera dans le pays jusqu'au 14 juillet.

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