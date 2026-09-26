Certains propriétaires d'iPhone 18 Pro Max aux États-Unis privés de connexion

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Certains propriétaires d'iPhone 18 Pro Max aux États-Unis privés de connexion

Aux États-Unis, certains propriétaires du nouveau smartphone iPhone 18 Pro Max rencontrent de graves interruptions de service mobile. Selon ixbt.com, les utilisateurs se plaignent de difficultés à se connecter au réseau AT&T et à activer l'eSIM. À ce sujet, Ixbt.com rapporte l'information.

Une fois le problème survenu, l'appareil perd totalement la capacité de passer des appels, d'envoyer des SMS et d'utiliser l'internet mobile. Cela entraîne une série de désagréments dans l'exécution des tâches quotidiennes et le maintien de la communication.

Problèmes de connexion et détails techniques

Les premières plaintes sont apparues massivement sur la plateforme Reddit et sur les forums d'assistance Apple. Cette situation a attiré l'attention de beaucoup, car le modèle iPhone 18 Pro Max aux États-Unis est la seule version de cette génération équipée d'un modem Qualcomm.

Parallèlement, il a été indiqué que l'iPhone 18 Pro et l'iPhone Duo destinés aux États-Unis, ainsi que les modèles iPhone 18 Pro Max commercialisés dans d'autres pays, utilisent le modem C2 développé par Apple.

Conclusion des experts et mise à jour attendue

Les experts soulignent qu'aucun lien direct n'a été établi pour l'instant entre les problèmes de connexion et le modem Qualcomm. La cause exacte du dysfonctionnement reste inconnue, il est donc trop tôt pour conclure à un défaut matériel de l'appareil.

Actuellement, Apple teste le système d'exploitation iOS 27.0.1 et son déploiement est prévu pour la semaine prochaine. Les experts supposent que ce problème sera résolu via une nouvelle mise à jour logicielle ou une configuration opérateur.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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