Un test ADN révèle un secret vieux de 38 ans : deux bébés avaient été échangés

Dans le Dakota du Nord, un secret vieux de 38 ans qui a bouleversé la vie de deux hommes a été révélé par un test ADN. Nés en 1988, ils avaient été confondus puis remis à de mauvaises familles. Leurs familles poursuivent désormais l’hôpital pour avoir permis cet échange de bébés.

Les faits se sont produits le 26 janvier 1988 à l’hôpital Unity Medical Center de Grafton. Selon la plainte, seuls deux bébés étaient nés ce jour-là dans l’établissement. Pourtant, pour une raison inconnue, ils sont rentrés chez eux avec les mauvais parents.

Un simple test ADN offert en cadeau a révélé la vérité

Kyle Baylin n’avait jamais prévu de retrouver sa famille biologique. Il a choisi par hasard un test ADN à domicile pour un échange de cadeaux de Noël.

Les résultats du test l’ont conduit vers sa tante biologique grâce à une plateforme de généalogie. Son neveu, Jeremy Morrison, a ensuite passé lui aussi un test ADN. Le résultat a clairement et irréfutablement montré que les deux hommes appartenaient à la même famille.

« À ce moment-là, mon monde a été complètement bouleversé. Nous n’aurions jamais imaginé qu’il s’agissait d’un véritable échange à la naissance », a déclaré Baylin.

Morrison, lui, a senti que quelque chose n’allait pas dès qu’il a vu une photo du frère de Baylin. Son apparence ressemblait beaucoup à la sienne.

De plus, Baylin conserve toujours le bracelet de l’hôpital qui l’identifiait à tort comme Kyle Baylin.

L’hôpital n’a pas conservé les anciens dossiers

Les résultats ADN ont complètement bouleversé, il y a deux ans, ce que les familles pensaient savoir de leur vie. Depuis, de nombreuses questions douloureuses, des retrouvailles chargées d’émotion et des réflexions sur ce qui aurait pu être se sont imposées à elles.

Evelyn Newton, qui a élevé Kyle comme son propre enfant, affirme qu’elle le considère toujours comme son fils. Elle souligne toutefois avoir le sentiment d’avoir été privée de la vie qu’elle aurait dû partager avec son fils biologique.

« On ne peut pas remonter 35 ans en arrière pour les remplacer. Les premiers pas, apprendre à conduire, le mariage : comment peut-on compenser tout cela ? » a-t-elle déclaré.

L’hôpital ne nie pas que les bébés aient été échangés. Cependant, l’administration affirme qu’aucune preuve ne permet d’établir que l’établissement ou ses employés ont directement causé cette erreur qui a bouleversé leur vie.

Selon un communiqué de l’hôpital, près de 40 ans se sont écoulés et les dossiers médicaux et administratifs susceptibles d’éclaircir l’affaire n’ont pas été conservés. Aucun membre de l’équipe médicale qui s’occupait des nouveau-nés à l’époque ne travaille encore dans l’établissement.

« Un test ADN ne peut pas effacer 38 ans de souvenirs »

Morrison, de son côté, n’a pas changé la façon dont il considère la famille qui l’a élevé. Il considère toujours Elizabeth O'Tul et Terry Morrison comme ses parents.

Il affirme que son enfance n’était peut-être pas parfaite, mais qu’il a été aimé, qu’il a pratiqué le sport et qu’il réussissait bien à l’école.

« J’ai été aimé. J’ai fait du sport. J’ai bien réussi à l’école. Un test ADN ne peut pas me retirer 38 ans de souvenirs », a déclaré Morrison.

Il vit aujourd’hui à Colorado City et travaille comme inspecteur en soudage pour une entreprise d’énergie éolienne. Si les bébés n’avaient pas été échangés à leur naissance, il aurait probablement travaillé dans une ferme céréalière du Dakota du Nord avec son frère et son père biologiques.

Les retrouvailles avec les familles biologiques ont été très émouvantes

Baylin et Morrison ont déjà rencontré leurs parents biologiques. Ils racontent que ces rencontres ont été chaleureuses, même si la situation était naturellement un peu gênante.

Les deux hommes ne se sont pas encore rencontrés en personne, mais ils échangent par téléphone. Les deux familles tentent désormais de s’adapter à ces nouvelles relations.

Baylin souligne que chacun doit intégrer dans sa vie des personnes qu’il ne connaissait pas auparavant, ce qui n’est pas un processus socialement facile.

Des cas similaires ont déjà été découverts

Les erreurs d’identité entre bébés à la naissance sont rares. Cependant, la popularité croissante des tests ADN à domicile augmente la possibilité de découvrir de tels cas des années plus tard.

En 2024, deux femmes en Norvège ont découvert qu’elles avaient été échangées à la naissance et ont poursuivi le gouvernement pour violation de leurs droits humains. En 2020, deux hommes nés en 1942, qui pensaient avoir été échangés, ont poursuivi un diocèse catholique romain aux États-Unis.

Une analyse ADN réalisée en Pennsylvanie en 2018 a montré que deux fillettes avaient probablement été échangées environ 75 ans plus tôt. En 2016, le gouvernement canadien a également ouvert une enquête après l’apparition de preuves indiquant que deux bébés avaient été échangés en 1975 dans une communauté autochtone du nord du Manitoba.

Les technologies modernes empêchent désormais ce type d’erreur

Selon Jonathan Marron, oncologue pédiatrique qui enseigne au Centre de bioéthique de la Harvard Medical School, de telles confusions ne devraient pratiquement plus se produire aujourd’hui.

Les systèmes de dossiers médicaux électroniques peuvent présenter certaines failles, mais ils constituent une protection essentielle pour identifier précisément les nouveau-nés et prévenir ce type d’erreur.

L’avocat Tim O'Keefe a déclaré avoir tenté pendant un an de parvenir à un accord financier avec l’hôpital, mais qu’une action en justice avait été engagée après l’échec des négociations. La plainte réclame une indemnisation pour le préjudice émotionnel causé par la négligence et l’erreur médicale.

Morrison sait aujourd’hui la vérité, mais comprend que les 38 années perdues ne peuvent pas être récupérées.