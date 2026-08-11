Un chocolat retrouvé après 35 ans a stupéfié tout le monde

Au Royaume-Uni,une trouvaille inattendue a été découverte lors du débarras d’une maison. On y a découvert une barre chocolatée Mars fabriquée en 1991 Fait étonnant, cette sucrerie a été conservée pendant 35 ans.

Le poids de l’ancienne barre chocolatée retrouvée dans la maison 62,5 grammes a été établi. La photo la comparant aux barres Mars actuelles s’est rapidement propagée sur les réseaux sociaux, suscitant de vives discussions parmi les utilisateurs.

Le plus étonnant pour beaucoup a été sa taille. Le chocolat de 1991 semblait bien plus grand que les produits actuels. Les internautes ont donc commencé à se demander : « Les chocolats étaient-ils vraiment plus grands autrefois ? »

Cette affaire, liée au fait que la taille des produits diminue au fil des ans tandis que leur prix reste stable ou augmente, a également remis à l’ordre du jour le sujet de la « shrinkflation » .

Le plus surprenant est qu’après avoir reposé dans un coin pendant 35 ans, une simple barre chocolatée est devenue une « trouvaille rare » discutée sur Internet. Certains estiment même qu’elle pourrait intéresser les collectionneurs en raison de son caractère particulier.