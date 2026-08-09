Un sauvetage sans précédent réalisé en Antarctique par −43 °C

Des spécialistes australiens de l’aviation ont mené une opération extrêmement complexe pour secourir un membre d’une expédition américaine dans les conditions hivernales rigoureuses de l’Antarctique. La mission de sauvetage a été accomplie dans l’obscurité totale et par des températures descendues jusqu’à −43 °C.

La compagnie Skytraders a indiqué que cette opération inhabituelle avait débuté vendredi dernier, après la réception d’une demande urgente d’évacuation médicale depuis la station américaine de McMurdo.

Le vol avait d’abord été retardé en raison des conditions météorologiques. Malgré cela, l’équipage est ensuite parvenu à faire atterrir un Airbus A319 dans des conditions extrêmement difficiles. La température de l’air avoisinait alors −43 °C (−45,4 °F).

Le patient a été embarqué en toute sécurité à bord de l’avion Snowbird 1 et transporté jusqu’à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Il y a reçu les soins médicaux nécessaires. Selon les informations disponibles, son état est désormais satisfaisant et il se rétablit.

L’opération a été menée pour la première fois en juillet

La capitaine Louise Robertson, l’une des quatre pilotes ayant participé au vol, a déclaré à la BBC que cette mission avait été l’une des opérations les plus complexes de l’histoire de Skytraders.

Selon elle, il s’agissait du premier vol effectué en juillet et dans l’obscurité totale .

« Nous avons achevé l’opération le 31 juillet. Les premières lueurs semblables à celles du soleil ne devaient apparaître que le 1er août, et en très faible quantité », a déclaré Robertson.

Fait intéressant, son époux depuis 18 ans, Rod Robertson, a également participé à cette mission et a lui-même posé l’avion sur la station de recherche américaine située sur l’île de Ross.

« Il était assis à gauche et moi à droite », a déclaré Louise Robertson.

Elle a précisé que, durant ses sept années chez Skytraders et ses 25 années d’expérience comme pilote au total, c’était la première fois qu’elle participait à une opération aussi complexe.

La préparation de l’avion a nécessité 24 heures

La demande d’évacuation est parvenue à Skytraders mercredi. Elle avait été transmise par le programme antarctique américain via la Division antarctique australienne.

Pour mener l’opération, l’avion devait être spécialement équipé. Une équipe d’ingénieurs et de concepteurs a installé une civière spéciale à l’arrière de l’appareil afin d’évacuer le patient.

La préparation de l’avion a duré 24 heures . Ensuite, l’équipage a encore dû attendre 12 heures que les conditions météorologiques deviennent favorables au vol.

« La fenêtre pour voler vers l’Antarctique était très étroite. Le premier jour prévu, une tempête de neige a commencé et a interrompu l’opération », a déclaré Robertson.

La violente tempête a également empêché le personnel de la station d’atteindre la piste d’atterrissage compactée par la neige. Le nivellement et la préparation de la piste destinée à l’avion ont à eux seuls nécessité six heures .

Finalement, l’avion a quitté Hobart vendredi matin.

Une piste préparée par −45 °C

Selon Robertson, malgré les conditions extrêmement difficiles, le personnel au sol a accompli un travail remarquable en préparant pour l’avion une piste d’atterrissage de 3 kilomètres de long .

La température de l’air était alors d’environ −45 °C, et un vent violent soufflait également.

L’équipage de l’avion n’est resté sur l’aérodrome Phoenix que une heure . Après avoir embarqué le patient, il est reparti vers Christchurch.

Le capitaine Al Wallack, un autre pilote ayant participé à la mission, a souligné que son succès reposait sur une vaste expertise professionnelle et une préparation minutieuse. Selon lui, chaque membre de l’équipe, des équipages de vol aux météorologues, aux planificateurs opérationnels, au personnel de la piste et aux spécialistes médicaux, a accompli sa tâche avec précision.

« Chaque mission en Antarctique exige une précision absolue. En hiver, la complexité augmente encore. Les conditions auxquelles nous avons été confrontés approchaient les limites des capacités même des avions les plus spécialisés », a-t-il déclaré.

Emma Campbell, directrice de la Division antarctique australienne, a également souligné que cette opération démontrait clairement les compétences des spécialistes et les possibilités de coopération qui soutiennent les programmes internationaux en Antarctique.

À titre d’information, la compagnie Skytraders avait également mené une opération similaire en mars 2020 . À l’époque, une aide avait aussi été demandée pour évacuer un membre du programme antarctique américain de la station de McMurdo. Toutefois, lors de cette mission, la température de l’air était relativement plus clémente, à −30 °C bo‘lgan.