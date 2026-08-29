Une jeune femme de 20 ans attaquée par un chien qu'elle connaissait depuis des années

Samantha Redding, une Écossaise de 20 ans, a été grièvement blessée après avoir été attaquée par surprise par un chien qu'elle connaissait depuis des années. La jeune femme devra probablement subir des interventions chirurgicales pendant plusieurs années, mais elle espère retrouver son apparence d'autrefois après ses traitements.

Samantha vit à Falkirk. Elle connaissait depuis toute petite l'énorme chien, un croisé mastiff espagnol et akita, qui l'a attaquée. Le chien appartenait au père de son ami, et Samantha ne l'avait jamais vu se montrer agressif auparavant.

En janvier, Samantha s'est rendue chez le père de son ami pour aller le chercher. Cependant, à peine dix minutes après son arrivée, le chien s'est soudainement jeté sur son visage.

Samantha a déclaré qu'elle ne se souvenait pas de la majeure partie de l'incident. Elle garde en mémoire le chien s'approchant d'elle, aboyant, puis une douleur intense.

« J'étais allée chez le père de mon ami pour le récupérer, mais il était déjà parti pour m'attendre chez moi. J'étais là depuis environ 10 minutes et je m'apprêtais à partir. Quand je me suis penchée pour prendre mon sac, le chien s'est soudainement jeté sur mon visage », a raconté Samantha.

« Je ne me souviens presque pas de ce qui s'est passé à ce moment-là. Je me souviens juste des aboiements du chien, puis d'une douleur très vive. J'ai entendu les gens autour crier. Je ne me souviens même pas comment le chien a été éloigné de moi », a-t-elle ajouté.

Après l'incident, Samantha a quitté la maison en se couvrant le visage avec ses mains et a été transportée à l'hôpital. Lorsqu'elle a appelé ses parents depuis la voiture, ils n'ont d'abord pas cru que la situation était grave.

« J'ai appelé ma mère et mon père au téléphone. Ils pensaient que je plaisantais. Puis j'ai fait un appel vidéo et ils ont dit : “On se retrouve aux urgences”. À ce moment-là, je ne ressentais pas beaucoup de douleur, c'était peut-être l'effet du choc », a déclaré Samantha.

Sa mère a fondu en larmes en la voyant à l'hôpital. C'est alors que Samantha a réalisé la gravité de ses blessures.

Les médecins lui ont dit qu'elle aurait besoin d'au moins trois ou quatre opérations avant de commencer la chirurgie reconstructrice. Au début, elle a reçu des antibiotiques par voie intraveineuse.

Lors des interventions suivantes, de la peau a été prélevée sur son bras pour réparer la zone endommagée de son visage. Pour couvrir la zone sur son bras, de la peau a été prélevée sur sa jambe. Des vaisseaux sanguins ont également été prélevés sur son bras pour assurer l'irrigation sanguine de la greffe cutanée sur son visage.

En raison de l'opération, prévue pour durer près de 10 heures, Samantha a subi une trachéotomie et a été placée sous surveillance en unité de soins intensifs.

Samantha est restée cinq semaines à l'hôpital et a déjà subi quatre opérations. Après sa prochaine intervention, au moins deux autres pourraient être nécessaires. Les opérations sont espacées d'environ huit semaines pour protéger la circulation sanguine dans la zone greffée.

L'attaque a laissé de larges cicatrices sur son visage et son cou. Des marques sont également apparues là où la peau a été prélevée sur son bras et sa jambe. À cause de la trachéotomie, elle a aussi une cicatrice à la gorge. Des lésions nerveuses ont également causé des problèmes au niveau de ses gencives et de ses dents.

Lors de la prochaine opération, les médecins prévoient de reconstruire sa lèvre et de réduire l'excès de tissus.

Cependant, l'incident a affecté non seulement l'apparence de Samantha, mais toute sa vie.

« Ces dix minutes ont changé toute ma vie. Je n'ai pas vu mes petits frères pendant cinq semaines car j'avais peur de les effrayer. Ma famille m'a beaucoup soutenue, mais je sentais qu'ils avaient peur aussi », a-t-elle confié.

L'entreprise Tesco, où travaille Samantha, l'a également soutenue. Elle a bénéficié d'un congé sabbatique d'un an avec la garantie de retrouver son poste.

« Je pense que le plus dur, c'est de passer par toutes ces opérations. Je commence lentement à m'habituer à mon apparence et à reprendre confiance en moi. Puis il y a une nouvelle opération et tout change à nouveau », a déclaré Samantha.

Elle suit actuellement une thérapie psychologique régulière pour gérer l'anxiété et le stress post-traumatique apparus après l'attaque. Parfois, les souvenirs liés à l'événement lui reviennent en mémoire.

« Quand je me regarde dans le miroir, je ne m'aime pas. Pour l'instant, toutes les blessures sont suturées et la peau greffée cicatrise bien. Mais ma lèvre n'est pas encore complètement rétablie », a-t-elle déclaré.

Malgré cela, Samantha essaie de garder confiance dans le processus de guérison.

« Parfois, j'ai l'impression que rien ne change. Mais je peux voir la différence entre janvier et maintenant. Je veux retrouver mon apparence normale. J'espère que les médecins et les spécialistes m'aideront à me sentir à nouveau moi-même », a-t-elle conclu.

Actuellement, le chien qui a attaqué est gardé sous contrôle policier dans un chenil spécialisé à Dundee.

Samantha collecte des fonds pour ses futurs traitements et pour soigner les cicatrices laissées par l'attaque.