Décision insolite : ne trouvant pas l’homme idéal, une femme de 40 ans s’est épousée elle-même

En 2017, la coach de fitness italienne Laura Mesi a attiré l’attention avec une décision insolite. À 40 ans, elle a organisé une cérémonie symbolique de mariage avec elle-même et célébré cette journée comme un véritable mariage.

Près de 10 000 euros ont été dépensés pour l’événement. La cérémonie comprenait une robe de mariée blanche, une bague, des demoiselles d’honneur, un gâteau à trois étages et près de 70 invités. Après la fête, Laura est également partie seule en Égypte pour un voyage de « lune de miel ».

Cette décision a été motivée par une rupture douloureuse dans sa vie privée. Après la fin d’une relation de 12 ans, Laura avait déclaré que si elle ne trouvait pas l’amour avant ses 40 ans, elle « s’épouserait » et organiserait son propre mariage.

Lorsqu’elle a atteint l’âge promis, elle a réalisé son projet. Toutefois, il a été précisé que cette cérémonie n’avait aucune valeur juridique. En Italie comme dans les autres pays, un tel événement n’est pas considéré comme un mariage officiel.