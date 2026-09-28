Des scientifiques ont découvert une planète orbitant dans le sens inverse de son étoile

·12·Monde
Des scientifiques ont découvert une planète orbitant dans le sens inverse de son étoile

Des astronomes ont identifié une exoplanète inhabituelle de la taille de Neptune qui se déplace dans la direction opposée à la rotation de son étoile. La découverte de cet objet, nommé GJ 3090 b, pourrait remettre en question les théories sur la formation des systèmes planétaires.

Une équipe internationale de chercheurs a détecté la planète à l'aide d'un spectrographe de haute précision. Les observations ont montré que GJ 3090 b possède une orbite rétrograde. Son axe orbital est incliné d'environ 136 degrés, ce qui fait que la planète se déplace dans le sens inverse de la rotation de son étoile.

Un tel phénomène n'avait jamais été observé auparavant autour d'étoiles petites et relativement froides. Habituellement, les planètes naissent du disque de gaz et de poussière qui a formé leur étoile, et elles se déplacent donc généralement dans le même sens que la rotation de celle-ci.

Les scientifiques ont étudié le système en détail pour déterminer pourquoi GJ 3090 b possède une orbite aussi inhabituelle. Les chercheurs ont d'abord supposé qu'un autre corps céleste massif aurait pu modifier la trajectoire de la planète, mais aucune preuve de ce type n'a été trouvée lors des observations.

Par la suite, les scientifiques ont avancé une autre hypothèse. Selon eux, il est possible qu'un disque de gaz et de poussière provenant de l'espace extérieur ait été capturé au début de la formation du système planétaire. Il est probable que les matériaux de ce disque aient influencé l'orbite de la planète et modifié sa direction.

Les chercheurs prévoient de continuer à observer le système GJ 3090 b. Ils espèrent déterminer à quel point ces orbites rétrogrades sont courantes autour des naines rouges et comment l'environnement extérieur influence la formation des jeunes systèmes planétaires.

GJ 3090 bOrbite RétrogradeExoplanèteNeptuneAstronomie
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le plan a échoué : L'effet boomerang inattendu lors de l'accueil de Xi Jinping par TrumpLe plan a échoué : L'effet boomerang inattendu lors de l'accueil de Xi Jinping par Trump24 septembre 11:25Pourquoi un plongeur injecte-t-il une étoile de mer ?Pourquoi un plongeur injecte-t-il une étoile de mer ?10 juillet 12:39L'IA détruit la science : 25 des plus grands mathématiciens du monde tirent la sonnette d'alarmeL'IA détruit la science : 25 des plus grands mathématiciens du monde tirent la sonnette d'alarme12 septembre 16:09Sur cette planète, une année ne dure que 25 joursSur cette planète, une année ne dure que 25 jours18 juillet 18:31Un célèbre chef risque la prison pour avoir ajouté des fourmis dans ses dessertsUn célèbre chef risque la prison pour avoir ajouté des fourmis dans ses desserts22 juillet 15:29Le lac mystérieux de Tanzanie : là où les oiseaux se changent en pierreLe lac mystérieux de Tanzanie : là où les oiseaux se changent en pierre27 juin 17:18
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils