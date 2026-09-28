Des scientifiques ont découvert une planète orbitant dans le sens inverse de son étoile

Des astronomes ont identifié une exoplanète inhabituelle de la taille de Neptune qui se déplace dans la direction opposée à la rotation de son étoile. La découverte de cet objet, nommé GJ 3090 b, pourrait remettre en question les théories sur la formation des systèmes planétaires.

Une équipe internationale de chercheurs a détecté la planète à l'aide d'un spectrographe de haute précision. Les observations ont montré que GJ 3090 b possède une orbite rétrograde. Son axe orbital est incliné d'environ 136 degrés, ce qui fait que la planète se déplace dans le sens inverse de la rotation de son étoile.

Un tel phénomène n'avait jamais été observé auparavant autour d'étoiles petites et relativement froides. Habituellement, les planètes naissent du disque de gaz et de poussière qui a formé leur étoile, et elles se déplacent donc généralement dans le même sens que la rotation de celle-ci.

Les scientifiques ont étudié le système en détail pour déterminer pourquoi GJ 3090 b possède une orbite aussi inhabituelle. Les chercheurs ont d'abord supposé qu'un autre corps céleste massif aurait pu modifier la trajectoire de la planète, mais aucune preuve de ce type n'a été trouvée lors des observations.

Par la suite, les scientifiques ont avancé une autre hypothèse. Selon eux, il est possible qu'un disque de gaz et de poussière provenant de l'espace extérieur ait été capturé au début de la formation du système planétaire. Il est probable que les matériaux de ce disque aient influencé l'orbite de la planète et modifié sa direction.

Les chercheurs prévoient de continuer à observer le système GJ 3090 b. Ils espèrent déterminer à quel point ces orbites rétrogrades sont courantes autour des naines rouges et comment l'environnement extérieur influence la formation des jeunes systèmes planétaires.