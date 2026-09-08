Un championnat de creusement de tombes insolite a eu lieu en Hongrie

Dans l'un des cimetières de Hongrie, une compétition internationale tout à fait inhabituelle a eu lieu. Ce concours de creusement de tombes peut sembler étrange à première vue. Cependant, le 5 septembre, 38 participants munis de pioches et de pellesont fait preuve de leur savoir-faire. C'est ce qu'a rapporté AP News.

Cette compétition a été organisée à l'initiative de l'Association hongroise de maintenance et d'entretien des cimetières. L'objectif principal de l'événement était de mettre en lumière les aspects uniques du métier de fossoyeur et l'expertise dans ce domaine, ainsi que de façonner une nouvelle approche des perceptions liées à la mort.

La compétition s'est déroulée dans le cimetière de la ville de Nyergesújfalu , située dans le nord de la Hongrie. Le sol sec et chaud a représenté un défi sérieux pour les fossoyeurs répartis en 19 équipes. Malgré les conditions météorologiques ensoleillées et chaudes, les équipes de deux personnes ont tout mis en œuvre pour creuser la tombe la plus rapide et la plus soignée selon les critères établis.

À l'issue de la compétition, la victoire est revenue au duo composé de Róbert Nád et de son coéquipier László Kiss. Le représentant de l'équipe gagnante a souligné que la vitesse était le critère principal.

« Ici, ce n'est pas la beauté qui prime, mais la vitesse », a déclaré Róbert Nád.

Cependant, il a été souligné que la précision et la qualité sont tout aussi importantes que la vitesse. Selon Nád, lors de la préparation d'une tombe pour des funérailles, il est nécessaire de respecter strictement les dimensions prescrites et d'assurer une apparence esthétique.

« Lorsque vous creusez une tombe pour des funérailles, vous devez être très attentif aux dimensions précises et vous assurer qu'elle soit bien faite », a-t-il ajouté.

Selon les règles, la tombe creusée par les participants devait avoir une profondeur de 1,6 mètre, une longueur de 2 mètres et une largeur de 0,8 mètre. L'une des exigences principales était d'effectuer le travail le plus rapidement possible sans s'écarter de ces dimensions.

En conséquence, l'équipe gagnante a creusé la tombe en 1 heure et 21 minutes , enregistrant le meilleur résultat. En guise de prix, les vainqueurs ont reçu 200 000 forints hongrois, soit environ 640 dollars , qu'ils ont partagés entre eux.

La question de la sécurité a également fait l'objet d'une attention particulière. Conformément aux règles, une seule personne pouvait travailler à l'intérieur de la tombe à la fois. Le deuxième membre de l'équipe pouvait s'occuper d'évacuer la terre, de nettoyer les alentours et d'organiser l'espace de travail.

Parallèlement, il était interdit au deuxième participant de descendre dans la tombe. Cette exigence a été établie pour assurer la sécurité des participants.

Ainsi, ce championnat insolite en Hongrie a démontré que le métier de fossoyeur exige également un savoir-faire unique, de la précision, une condition physique et de la rapidité.