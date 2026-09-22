Venise augmente la taxe d'entrée journalière pour son centre historique à 30 euros

Venise, la ville sur l'eau la plus célèbre et la plus fréquentée au monde, prépare des mesures radicales et controversées contre le surtourisme. Les autorités locales discutent officiellement d'une augmentation significative de la taxe d'entrée pour les touristes d'un jour. Michele Zuin, conseiller au budget de la municipalité de Venise, a déclaré au journal Gazzettino que les tarifs actuels de 5 et 10 euros ne remplissent plus leur rôle et ont perdu leur effet dissuasif. « Presque tout le monde peut payer les 5 à 10 euros d'aujourd'hui ; il y a un risque que cela cesse de fonctionner comme une mesure restrictive », a expliqué le responsable.

L'option la plus probable actuellement est de porter le prix maximum à 30 euros, bien que des propositions allant jusqu'à 50 euros aient été avancées. Ce nouveau tarif pourrait entrer officiellement en vigueur à partir de 2027. La mairie insiste sur le fait que l'objectif principal de cette hausse n'est pas d'enrichir les caisses, mais de détourner les flux de visiteurs lors des journées les plus chargées. Durant la saison 2026, le budget de la ville a généré plus de 5,2 millions d'euros grâce à la vente d'environ 680 000 billets. Les touristes séjournant à l'hôtel sont totalement exemptés de cette taxe, ne payant que la taxe de séjour habituelle.

Alors, une taxe de 30 euros sauvera-t-elle les canaux de Venise de la congestion, d'autres villes européennes adopteront-elles cette expérience et les touristes renonceront-ils à visiter Venise en 2027 ?

« Taxe de 30 euros, 5,2 millions d'euros de revenus et exemption hôtelière » : les 5 points clés de la réforme de Venise

Faits importants issus des nouvelles restrictions et rapports statistiques annoncés par les autorités vénitiennes :

Une augmentation du tarif de 3 à 6 fois : Il est envisagé de faire passer la taxe journalière actuelle de 5–10 euros à 30 euros (avec des débats allant jusqu'à 50 euros) à partir de 2027 ;

L'objectif n'est pas d'augmenter les revenus : Les autorités veulent utiliser cette taxe élevée pour dissuader les gens de venir les jours de forte affluence et les inciter à choisir d'autres destinations touristiques ;

Résultat de 5,2 millions d'euros en 2026 : Entre le 3 avril et le 26 juillet, sur des jours spécifiques (de 08h30 à 16h00), 680 000 billets ont été vendus, rapportant 5,2 millions d'euros ;

Soulagement pour les touristes séjournant sur place : Les touristes ayant réservé un hôtel à Venise sont exemptés de cette taxe, la règle ne s'appliquant qu'aux visiteurs d'un jour de plus de 14 ans ;

La congestion diminue : Grâce aux mesures régulières, la part des journées accueillant plus de 20 000 visiteurs payants est passée de 13,8 % en 2024 à seulement 1,7 % en 2026.

Taxe d'entrée journalière à Venise : Dynamique et analyse des changements

Indicateurs de contrôle des flux touristiques dans la ville historique :

Indicateurs et paramètres Situation actuelle (données 2026) Nouveau tarif proposé (à partir de 2027) Tarif d'entrée journalier 5 € — 10 € Maximum 30 € (propositions à 50 € également) Objectif et fonction principaux Inefficace pour dissuader les touristes Réduire drastiquement les flux les jours de pointe Total des billets vendus Environ 680 000 billets Plan de réduction supplémentaire du nombre de billets Revenus générés par la ville Plus de 5,2 millions d'euros Priorité à la gestion des flux, pas au profit Flux payant moyen quotidien 11 326 personnes/jour (samedis : 13 661) Réduction significative du flux moyen Record de saison 2 mai — 25 471 personnes Maintenir les records quotidiens entre 15 000 et 18 000 Exemptés de la taxe Clients d'hôtels, moins de 14 ans L'exemption pour les clients d'hôtels est maintenue

Expertise en urbanisme et économie du tourisme : Pourquoi Venise est-elle contrainte à cette mesure ?

Conclusions des analystes internationaux du tourisme et des experts italiens :

« Les touristes d'un jour » écrasent l'infrastructure urbaine : Les touristes qui ne viennent que pour quelques heures, apportent leur propre nourriture et ne laissent que des déchets n'apportent aucun bénéfice économique ; la taxe de 30 euros les forcera à rester sur place ou à reporter leur voyage ;

Filtre des « jours rouges » : Sur le site officiel de Venise, les jours les plus chargés sont marqués en rouge ; l'augmentation du prix atténuera la congestion des rues et la pression sur les vaporettos pendant les week-ends ;

Engagement de l'Europe envers l'UNESCO : Si Venise ne freine pas le surtourisme, l'UNESCO pourrait inscrire la ville sur la liste du patrimoine en péril ; le nouveau tarif est une mesure stratégique visant à préserver l'identité originale de la ville ;

Barrière psychologique du prix : Comme 5 à 10 euros équivalaient au prix d'un café et d'une glace, cela ne suffisait pas à arrêter les gens, mais 30 euros représentent plus de 100 euros de dépenses supplémentaires pour une famille, ce qui dissuadera beaucoup de monde.

Cette décision ferme de la direction de Venise pourrait inaugurer une nouvelle ère de restrictions tarifaires pour les villes touristiques du monde entier.

Selon vous, est-il juste de fixer une taxe d'entrée de 30 euros, ou les monuments historiques devraient-ils rester libres et gratuits pour tous ? Si le prix passe à 30 euros, feriez-vous une excursion d'une journée à Venise ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cet article analytique essentiel avec vos amis passionnés de voyage !