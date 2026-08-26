L'océan a atteint une température sans précédent : les scientifiques sont inquiets

·112·Monde
L'océan a atteint une température sans précédent : les scientifiques sont inquiets

La température la plus élevée jamais enregistrée depuis le début des observations a été relevée dans l'océan mondial. Les scientifiques ont annoncé que la température de surface de l'eau a atteint un nouveau record historique. Bloomberg a rapporté cette information.

Selon les données du programme européen de surveillance continue de la Terre « Copernicus », qui suit ces indicateurs depuis 1979, le 22 août de cette année, la température mondiale moyenne de la surface de l'océan a atteint 21,1 degrés .

Ainsi, le précédent record a été battu. Auparavant, le chiffre le plus élevé était de 21,09 degrés , enregistré en mars 2024. Ce nouveau résultat montre que les changements de température des océans deviennent de plus en plus graves.

Selon les chercheurs, plusieurs facteurs simultanés expliquent cette température élevée. En particulier, le phénomène El Niño et le processus de réchauffement dû aux activités humaines sur plusieurs décennies se sont combinés, entraînant une hausse record de la température océanique.

Les experts de « Copernicus » soulignent que l'enregistrement d'une température record en août est particulièrement préoccupant. En effet, les pics de température océanique mondiale étaient généralement observés en mars et avril dans l'hémisphère sud. Par conséquent, l'enregistrement d'un tel résultat en août est considéré comme un signal d'alarme sérieux pour les scientifiques.

L'augmentation de la température des océans peut affecter non seulement les écosystèmes marins, mais aussi les processus climatiques de toute la planète. Le réchauffement de l'eau contribue à l'élévation du niveau de la mer et augmente la probabilité d'événements météorologiques extrêmes.

Les experts soulignent qu'un océan plus chaud transfère davantage de chaleur et d'humidité à l'atmosphère. Cela peut entraîner une intensification des tempêtes, des chaleurs anormales et d'autres phénomènes météorologiques violents sur les terres.

En outre, la température élevée des océans pose un autre problème majeur : les océans plus chauds absorbent moins de dioxyde de carbone. En conséquence, la quantité de ce gaz à effet de serre dans l'atmosphère pourrait augmenter, accélérant ainsi le changement climatique.

C'est pourquoi les scientifiques insistent sur la nécessité de surveiller régulièrement les changements de température dans les océans et d'étudier en profondeur leur impact sur le climat mondial.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Pourquoi la confiance envers Friedrich Merz a-t-elle chuté en AllemagnePourquoi la confiance envers Friedrich Merz a-t-elle chuté en AllemagneAujourd'hui, 13:36À Meerut, une femme imagine une méthode étrange pour faire nettoyer un fosséÀ Meerut, une femme imagine une méthode étrange pour faire nettoyer un fosséAujourd'hui, 13:32Poutine a-t-il reçu le directeur de la CIA ? Peskov fait une déclaration sur cette visite mystérieusePoutine a-t-il reçu le directeur de la CIA ? Peskov fait une déclaration sur cette visite mystérieuseAujourd'hui, 13:07Au Royaume-Uni, un petit-fils rembourse la dette de 116 ans de son grand-pèreAu Royaume-Uni, un petit-fils rembourse la dette de 116 ans de son grand-pèreAujourd'hui, 11:23Un homme qui croyait au chiffre 7 devient millionnaire en un instantUn homme qui croyait au chiffre 7 devient millionnaire en un instantAujourd'hui, 11:14Cinquième attaque : comment l'Ukraine neutralise les infrastructures pétrolières du sud de la RussieCinquième attaque : comment l'Ukraine neutralise les infrastructures pétrolières du sud de la RussieAujourd'hui, 10:43
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août
Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août
Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public
Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public