L'océan a atteint une température sans précédent : les scientifiques sont inquiets

La température la plus élevée jamais enregistrée depuis le début des observations a été relevée dans l'océan mondial. Les scientifiques ont annoncé que la température de surface de l'eau a atteint un nouveau record historique. Bloomberg a rapporté cette information.

Selon les données du programme européen de surveillance continue de la Terre « Copernicus », qui suit ces indicateurs depuis 1979, le 22 août de cette année, la température mondiale moyenne de la surface de l'océan a atteint 21,1 degrés .

Ainsi, le précédent record a été battu. Auparavant, le chiffre le plus élevé était de 21,09 degrés , enregistré en mars 2024. Ce nouveau résultat montre que les changements de température des océans deviennent de plus en plus graves.

Selon les chercheurs, plusieurs facteurs simultanés expliquent cette température élevée. En particulier, le phénomène El Niño et le processus de réchauffement dû aux activités humaines sur plusieurs décennies se sont combinés, entraînant une hausse record de la température océanique.

Les experts de « Copernicus » soulignent que l'enregistrement d'une température record en août est particulièrement préoccupant. En effet, les pics de température océanique mondiale étaient généralement observés en mars et avril dans l'hémisphère sud. Par conséquent, l'enregistrement d'un tel résultat en août est considéré comme un signal d'alarme sérieux pour les scientifiques.

L'augmentation de la température des océans peut affecter non seulement les écosystèmes marins, mais aussi les processus climatiques de toute la planète. Le réchauffement de l'eau contribue à l'élévation du niveau de la mer et augmente la probabilité d'événements météorologiques extrêmes.

Les experts soulignent qu'un océan plus chaud transfère davantage de chaleur et d'humidité à l'atmosphère. Cela peut entraîner une intensification des tempêtes, des chaleurs anormales et d'autres phénomènes météorologiques violents sur les terres.

En outre, la température élevée des océans pose un autre problème majeur : les océans plus chauds absorbent moins de dioxyde de carbone. En conséquence, la quantité de ce gaz à effet de serre dans l'atmosphère pourrait augmenter, accélérant ainsi le changement climatique.

C'est pourquoi les scientifiques insistent sur la nécessité de surveiller régulièrement les changements de température dans les océans et d'étudier en profondeur leur impact sur le climat mondial.