Chaos au Portugal : Les supporters divisés entre Ronaldo et Jesus

Cristiano Ronaldoest au cœur d'une controverse retentissante après avoir quitté le rassemblement de l'équipe nationale du Portugal de manière unilatérale. Le retour de la sélection portugaise à l'aéroport a provoqué de vives tensions entre les supporters, obligeant la police à intervenir.

Après une victoire cruciale à l'extérieur contre le Danemark dans le cadre de la Ligue des nations, la délégation portugaise est revenue à Porto ce vendredi. Cependant, l'ambiance à l'aéroport n'était pas à la fête, mais marquée par de fortes oppositions : les supporters présents se sont scindés en deux camps rivaux.

Insultes envers l'entraîneur et scission chez les fans

La cause principale du conflit réside dans la mise à l'écart de Ronaldo du onze de départ et son départ précipité de l'équipe :

Les mécontents du sélectionneur : Une grande partie des supporters s'est vivement opposée à la décision de l'entraîneur Jorge Jesus de laisser Ronaldo sur le banc, critiquant le technicien avec des mots virulents et insultants.

Les détracteurs de Ronaldo : Parallèlement, un groupe de supporters a exprimé son désaccord envers Ronaldo lui-même, qualifiant son départ de l'équipe nationale d'acte non professionnel.

Les altercations verbales ont rapidement dégénéré en disputes et en petites échauffourées. Les forces de l'ordre sont intervenues immédiatement pour prévenir tout trouble à l'ordre public dans le terminal et reprendre le contrôle de la situation, rapporte le prestigieux journal A Bola .