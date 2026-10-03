Apple prend une mesure risquée : les agents d'IA ne pourront plus lire les fichiers

La société américaine Apple a annoncé des changements importants dans son système d'exploitation macOS afin de renforcer la sécurité des données sur ses ordinateurs. Le nouveau mécanisme vise à alerter les utilisateurs lorsque des agents d'intelligence artificielle (IA) tiers demandent l'accès à tous les fichiers personnels et aux correspondances sur l'appareil.

Récemment, la capacité des agents d'IA à agir de manière autonome s'est accrue, ce qui augmente considérablement les menaces pour la vie privée et la sécurité numérique des utilisateurs.

Quel est le risque de contourner la protection ?

Actuellement, Apple propose aux développeurs d'applications une série de systèmes protégeant les données personnelles. Cependant, certaines applications utilisent des fonctions spéciales de macOS pour fonctionner pleinement :

Le risque d'ouverture de tous les fichiers : Cette fonction contourne les principales barrières de protection du système, permettant aux développeurs et aux agents d'IA de consulter toutes les données stockées sur l'ordinateur portable.

Le risque d'un contrôle total : Dans ce cas, les e-mails, les messages sur les messageries, les documents sur le disque et l'historique du navigateur peuvent tomber sous le contrôle de l'intelligence artificielle.

« À une époque où les agents d'intelligence artificielle deviennent de plus en plus compétents et autonomes, les risques liés à un accès aussi étendu augmentent considérablement. Les utilisateurs doivent comprendre clairement les conséquences possibles avant d'accorder une telle autorisation », a déclaré Apple dans un communiqué officiel.

Trump, Musk et la Silicon Valley : Mesures pour garder le contrôle

Ces derniers mois, la possibilité que des modèles d'IA autonomes échappent à tout contrôle est devenue l'un des sujets les plus débattus dans le monde :

Anthropic Le PDG Dario Amodei a proposé de ralentir la modélisation pour ne pas perdre le contrôle, un appel soutenu par xAI le fondateur Elon Musk.

Fin septembre, un accord majeur a été signé lors d'une réunion importante à la Maison Blanche avec le président américain Donald Trump.

Donald Trump ainsi que les dirigeants de Google, Anthropic, OpenAI, xAI et Meta se sont engagés officiellement à renforcer la sécurité interne et les mesures de contrôle sur les modèles d'IA.

Les restrictions introduites par Apple dans macOS constituent la prochaine étape pratique de ces initiatives mondiales de sécurité.