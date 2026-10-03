Que se passera-t-il si Manchester City est sanctionné ? Les Émirats adressent un avertissement ferme à Londres

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Que se passera-t-il si Manchester City est sanctionné ? Les Émirats adressent un avertissement ferme à Londres

L'affaire des irrégularités financières entourant « Manchester City» dépasse désormais le cadre d'un simple litige sportif pour devenir une tension diplomatique et économique internationale. Les Émirats arabes unis ont averti qu'en cas de sanction contre le club, ils pourraient réduire drastiquement les projets multimilliardaires investis dans l'économie britannique.

Il a été rapporté précédemment que le club anglais avait fait appel des conclusions de la commission indépendante de la Premier League. Désormais, cette procédure judiciaire jette une ombre sérieuse sur les relations entre les deux États.

Réunion secrète à Downing Street : qu'y avait-il sur la table ?

Bloomberg selon des informations retentissantes, il y a seulement quelques semaines, le président du club « Manchester City», Khaldoon Al Mubarak s'est rendu à Londres et a été reçu au siège du gouvernement britannique, Downing Street.

  • Participants aux négociations : Khaldoon Al Mubarak a rencontré le ministre britannique des Affaires et du Commerce, Jonathan Reynolds, à huis clos.

  • Objectif et pression : Lors de la réunion, les paquets d'investissements actuels et futurs des Émirats dans les infrastructures et les entreprises britanniques ont été discutés.

  • Condition principale : Selon des sources, l'affaire « Manchester City» reste l'un des sujets centraux. Si la procédure judiciaire aboutit à de lourdes sanctions (retrait de points ou relégation), les Émirats pourraient stopper le flux d'investissements de plusieurs milliards de livres sterling vers le Royaume-Uni.

Qui se cache derrière le club ?

La politisation de cet événement n'est pas fortuite :

  • « Manchester City » appartient à une société d'investissement privée contrôlée par Cheikh Mansour , membre de la famille régnante d'Abou Dabi et vice-président des EAU.

  • C'est pourquoi la réputation et le sort financier du club sont considérés par l'élite politique émiratie comme une question d'intérêt national et de prestige.

Actuellement, les gouvernements des deux pays sont ouvertement mécontents et inquiets que ce qui a commencé comme une simple infraction sportive ait atteint le niveau d'une crise diplomatique et financière.

Manchester CityÉmirats arabes unisDowning StreetKhaldoon Al MubarakPremier League
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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