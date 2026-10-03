Terreur dans le ciel : un pilote de Flydubai avoue avoir voulu écraser l'avion en Israël

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Terreur dans le ciel : un pilote de Flydubai avoue avoir voulu écraser l'avion en Israël

Les détails d'un incident terrifiant survenu à bord d'un vol Flydubai reliant Dubaï à Tel-Aviv ont été révélés. Le pilote omanais, qui a attaqué son collègue au couteau dans le cockpit, a avoué aux enquêteurs qu'il prévoyait de faire s'écraser délibérément l'appareil sur le territoire israélien.

C'est ce qu'a rapporté la chaîne américaine influente ABC News en citant des sources proches de l'enquête.

Des aveux glaçants

Le suspect arrêté coopère actuellement avec les autorités d'enquête officielles :

  • Crash intentionnel : Lors de l'interrogatoire, le pilote a révélé son intention de provoquer le crash de l'avion rempli de passagers au-dessus d'Israël.

  • Idéologie radicale et interdiction : Wall Street Journal Selon les informations du , le gouvernement omanais lui avait précédemment interdit de voler en raison de sa radicalisation et de la découverte de matériel extrémiste en sa possession. Malgré cela, il a obtenu l'autorisation de travailler dans un poste administratif, puis a réussi à être embauché comme pilote chez Flydubai.

  • On ignore encore si Oman a averti d'autres pays ou transporteurs internationaux des opinions dangereuses de ce citoyen.

Conflit dans le ciel : comment la tragédie a-t-elle été évitée ?

L'incident s'est produit lors du vol Dubaï-Tel-Aviv :

  • Le pilote omanais a provoqué une altercation dans le cockpit, attaquant le commandant de bord avec un couteau et lui infligeant de graves blessures.

  • L'avion a immédiatement émis un signal de détresse (SOS).

  • HEUREUSEMENT, deux autres pilotes professionnels de Flydubai se trouvaient parmi les passagers. Ils sont entrés dans le cockpit, ont neutralisé l'agresseur et ont réussi à prendre les commandes.

Ayant rapidement changé de cap, les pilotes ont fait atterrir l'appareil en toute sécurité à l'aéroport de Tabuk, en Arabie saoudite. Les passagers sont sains et saufs, et une enquête internationale est en cours.

FlydubaiCrash AérienOmanTel-AvivTerrorisme
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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