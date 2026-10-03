Controverse des cheveux « attachés » à un avion : Erling Haaland poursuit une grande compagnie aérienne

« Manchester City» et son attaquant vedette Erling Haaland ont intenté un procès à la célèbre compagnie aérienne norvégienne Norwegian Air Shuttle. La décision radicale du buteur fait suite à une campagne publicitaire jugée créative par la compagnie, mais réalisée sans autorisation.

The Touchline Selon les informations diffusées par le média, le transporteur aérien a utilisé illégalement la marque personnelle et l'image du footballeur pour stimuler la vente de billets.

Que montrait la publicité ?

Les marketeurs de la compagnie aérienne ont utilisé un photomontage dans leur spot publicitaire pour placer la coiffure emblématique et mondialement connue de Haaland directement sur l'image d'un avion :

Sur la photo, en guise d'éloge, était inscrit : « Nous n'avons jamais eu l'air aussi norvégiens ! » un slogan accrocheur.

Ainsi, la compagnie a fait la promotion de ses billets d'avion en utilisant l'image personnelle du joueur.

Cependant, aucun consentement n'a été obtenu, ni de Haaland lui-même, ni de son équipe de gestion des droits médiatiques. Constatant une violation flagrante de ses droits à l'image, l'attaquant a saisi les autorités judiciaires pour résoudre le litige par la voie légale.

Une efficacité imparable sur le terrain

Malgré ce conflit judiciaire, Erling continue d'être une véritable machine à buts sur le terrain. Au début de la saison 2026/2027, l'attaquant a disputéManchester City» et a marqué 7 buts en 7 matchs contre ses adversaires, affichant des statistiques impressionnantes.