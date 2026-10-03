L'ancien entraîneur de Manchester City, le coach le plus titré de l'histoire du club, Pep Guardiola, prévoit de se rendre à l'Etihad Stadium. Selon The Real Tolmie's Hairdoo , une source proche des Mancuniens, le technicien espagnol pourrait être aperçu en tribune lors de l'un des prochains matchs à domicile.

Guardiola a contacté la direction du club pour exprimer son souhait de soutenir personnellement son ancienne équipe durant cette période difficile et tendue, suite aux accusations financières portées par la commission de la Premier League.

Un soutien symbolique dans une période complexe

Il a été rapporté précédemment qu'une commission indépendante de la Premier League a déclaré Manchester CityManchester Citycoupable d'infractions financières, provoquant un grand tumulte. La direction du club rejette fermement toutes les accusations et poursuit sa défense.

La présence de Guardiola au stade dans un moment de telle pression devrait apporter un soutien moral à l'équipe et aux supporters.

Des chocs pour City : quel match pour Pep ?

Actuellement dirigé par Enzo Maresca, Manchester CityManchester Cityfait face à des défis majeurs :

11 octobre : L'équipe affrontera son grand rival, Liverpool, à l'extérieur lors de la 6e journée de Premier League.

14 octobre : Les « Citizens » accueilleront le géant français du PSG lors de la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Selon les sources, le retour de Guardiola à Manchester pourrait coïncider avec ce choc européen contre le PSG.