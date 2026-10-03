50 000 pages de preuves ! Le Real Madrid demande à l'UEFA de retirer les titres du FC Barcelone

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50 000 pages de preuves ! Le Real Madrid demande à l'UEFA de retirer les titres du FC Barcelone

Le plus grand scandale du football espagnol, l'affaire Negreira, a atteint un nouveau stade critique au niveau international. Le Real Madrid a officiellement déposé un dossier massif de preuves contre le FC Barcelone au siège de l'UEFA.

Selon les informations du prestigieux média espagnol AS , les documents présentés par le club madrilène totalisent environ 50 000 pages . L'UEFA a désormais commencé à examiner en détail ces documents dans le cadre de son enquête disciplinaire.

8,4 millions d'euros sur 17 ans : Quelle est la nature du scandale ?

Les documents volumineux fournis concernent les paiements suspects effectués par les Catalans à José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du Comité technique des arbitres de la Fédération royale espagnole de football :

  • Période : Ces transferts financiers couvrent une longue période de 17 ans, de 2001 à 2018.

  • Montant : Il est noté qu'au cours de ces années, le FC Barcelone a transféré un total de 8,4 millions d'euros au responsable des arbitres.

La demande du Real Madrid : Retirer tous les titres !

Le club madrilène a formulé une demande extrêmement sévère et sans précédent auprès de l'UEFA :

  • Le Real Madrid a demandé à l'association européenne de football d'examiner la question de retirer tous les trophées et titres de champion remportés par le FC Barcelone entre 2001 et 2018, période durant laquelle ces paiements ont été effectués.

Si l'UEFA confirme des cas de corruption et d'influence illégale sur les arbitres dans ces 50 000 pages, le club catalan risque non seulement des amendes et une exclusion des compétitions européennes, mais aussi la perte de ses titres historiques.

NegreiraReal MadridFC BarceloneUEFAFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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