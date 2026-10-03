Accusation retentissante contre Viktor Orbán : pourquoi avait-il fait arrêter des convoyeurs de fonds ukrainiens ?

Un conflit politique et pénal majeur éclate autour de l'ancien Premier ministre hongrois Viktor Orbán. Selon le prestigieux journal international Financial Times , il est fort probable qu'une procédure pénale soit ouverte contre l'ancien chef du gouvernement pour la saisie illégale de véhicules de transport de fonds d'une banque ukrainienne.

Cette enquête devrait être l'une des premières grandes affaires judiciaires lancées contre l'ancien Premier ministre.

Le convoi venant d'Autriche et la fortune confisquée

Le conflit est lié à un incident survenu en mars dernier à Budapest :

Deux véhicules blindés de transport de fonds appartenant à la banque ukrainienne « Oschadbank », en route de l'Autriche vers l'Ukraine, ont été interceptés dans la capitale hongroise.

Les véhicules contenaient un total de 40 millions de dollars, 35 millions d'euros (soit plus de 70 millions d'euros au total) ainsi que 9 kilogrammes d'or en lingots .

Les forces spéciales hongroises avaient confisqué les objets de valeur et renvoyé les véhicules blindés et les convoyeurs en Ukraine.

À l'époque, Orbán avait affirmé que ces sommes colossales étaient destinées à financer ses opposants politiques. Cependant, l'argent et l'or ont été restitués à Kiev, et la partie hongroise a clos l'enquête pour blanchiment d'argent, reconnaissant l'origine légale des fonds.

L'ordre venait-il personnellement d'Orbán ?

Une nouvelle enquête sur l'incident a été ouverte. Selon les sources du média local Telex :

l'ordre d'intercepter et d'arrêter le convoi ukrainien sans aucune base légale a été donné personnellement par Viktor Orbán lui-même .

Les services de sécurité ne disposaient d'aucune preuve juridique suffisante pour mener une telle opération.

Cette enquête fait partie d'une vaste campagne anti-corruption menée par le gouvernement de Péter Magyar contre l'ancienne élite gouvernementale et l'entourage d'Orbán. Jusqu'à présent, le chef du centre antiterroriste hongrois a été accusé de détention illégale et de mauvais traitements envers les Ukrainiens, et les enquêtes sur les actions directes d'Orbán entrent également dans leur phase finale.