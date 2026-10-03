Attaque contre un pilote sur un vol Dubaï-Tel-Aviv

Un incident grave s'est produit le 30 septembre 2026 à bord du vol FZ1073 de la compagnie aérienne Flydubai, reliant Dubaï à Tel-Aviv. Le pilote indien Smith Machchar a été agressé et blessé par son collègue. L'avion transportait 174 passagers. Reuters a rapporté l'information.

Selon les informations, pendant le vol, le copilote a attaqué Machchar dans le cockpit. Le procureur général des Émirats arabes unis a déclaré le 3 octobre que la hache d'urgence de l'avion avait été utilisée lors de l'agression.

Pendant le conflit, l'avion a chuté brutalement d'environ 10 000 mètres à environ 5 000 mètres en peu de temps. Le capitaine blessé a réussi à ouvrir la porte du cockpit. Par la suite, les passagers et les membres d'équipage ont aidé à neutraliser le pilote agresseur.

Les autres pilotes à bord ont pris les commandes et ont fait atterrir l'appareil en toute sécurité à l'aéroport de Tabuk, en Arabie saoudite. Lors de l'incident, l'avion a émis le code 7700 signalant une urgence générale, puis le code 7500 indiquant une intervention illicite ou une tentative de détournement.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a salué les actions de Smith Machchar, le qualifiant de héros. Il a souligné que, malgré ses blessures, le pilote a aidé à sauver la vie des passagers et des membres d'équipage.

Une enquête est en cours sur les causes et les motivations probables de l'incident. La compagnie Flydubai a également indiqué que les détails de l'événement sont en cours d'examen.