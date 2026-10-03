Ramzan Kadyrov a reçu le grade de général d'armée et le béret rouge des forces spéciales

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Ramzan Kadyrov a reçu le grade de général d'armée et le béret rouge des forces spéciales

Le chef de la Tchétchénie Ramzan Kadyrov a obtenu l'un des grades les plus élevés du système militaire russe. Par décret du président russe Vladimir Poutine, Kadyrov a été élevé au grade militaire suprême de « général d'armée » et a reçu le béret rouge (krapoviy), symbole des unités spéciales.

Selon l'agence TASS, lors d'une cérémonie solennelle organisée à Grozny, ce décret présidentiel a été personnellement exécuté par Viktor Zolotov, commandant en chef de la Garde nationale russe (Rosgvardia).

Le grade suprême et le symbole des forces spéciales

Au cours de la cérémonie, Viktor Zolotov a remis au chef de la Tchétchénie les épaulettes de général d'armée ainsi que le béret rouge, considéré comme l'honneur des unités spéciales :

  • Général d'armée : Il s'agit du grade d'officier le plus élevé dans le système des forces armées russes (après celui de maréchal).

  • Remise du béret rouge : Dans son discours, le chef de la Rosgvardia a souligné que ce couvre-chef occupe une place extrêmement importante dans les traditions des forces spéciales.

« En reconnaissance de ses services dans le développement des unités des forces spéciales et des troupes de la Garde nationale en général, il a été décidé de remettre au général d'armée Kadyrov ce symbole majeur des forces de l'ordre », a déclaré Viktor Zolotov.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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