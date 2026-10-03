L'Algérie pourrait instaurer la peine de mort pour l'enlèvement d'enfants et l'incendie volontaire

La chambre basse du parlement algérien a approuvé des amendements au Code pénal durcissant les peines pour les crimes graves. Les nouvelles règles prévoient la peine de mort pour des crimes tels que l'incendie volontaire et l'enlèvement d'enfants.

Le projet de loi a été préparé après les grands incendies de forêt survenus dans le pays fin août. Selon les données officielles, 12 personnes sont mortes dans les incendies des régions orientales de l'Algérie entre le 27 et le 30 août.

Selon les nouveaux amendements, la peine la plus sévère peut également être appliquée pour l'incendie volontaire de forêts et de champs, ainsi que pour la destruction délibérée de biens publics ou privés dans le cadre de certains crimes graves.

En outre, la peine de mort est prévue pour l'enlèvement d'un enfant, quelle que soit la méthode utilisée. Si le crime est accompagné de torture, d'agression sexuelle ou de traitements cruels, la peine est aggravée.

Le projet de loi stipule également que les circonstances atténuantes prévues par le Code pénal ne s'appliqueront pas aux personnes reconnues coupables de ces crimes.

Cependant, les amendements ne sont pas encore entrés en vigueur. Le document doit d'abord être approuvé par la chambre haute du parlement, le Conseil de la Nation, non pas à la majorité des deux tiers, mais à la majorité des trois quarts des voix, puis être signé par le président et publié au journal officiel.

Pour information, bien que la peine de mort soit maintenue dans la législation algérienne, aucune exécution n'a eu lieu dans le pays depuis 1993.