L'Algérie pourrait instaurer la peine de mort pour l'enlèvement d'enfants et l'incendie volontaire

·2·Monde
L'Algérie pourrait instaurer la peine de mort pour l'enlèvement d'enfants et l'incendie volontaire

La chambre basse du parlement algérien a approuvé des amendements au Code pénal durcissant les peines pour les crimes graves. Les nouvelles règles prévoient la peine de mort pour des crimes tels que l'incendie volontaire et l'enlèvement d'enfants.

Le projet de loi a été préparé après les grands incendies de forêt survenus dans le pays fin août. Selon les données officielles, 12 personnes sont mortes dans les incendies des régions orientales de l'Algérie entre le 27 et le 30 août.

Selon les nouveaux amendements, la peine la plus sévère peut également être appliquée pour l'incendie volontaire de forêts et de champs, ainsi que pour la destruction délibérée de biens publics ou privés dans le cadre de certains crimes graves.

En outre, la peine de mort est prévue pour l'enlèvement d'un enfant, quelle que soit la méthode utilisée. Si le crime est accompagné de torture, d'agression sexuelle ou de traitements cruels, la peine est aggravée.

Le projet de loi stipule également que les circonstances atténuantes prévues par le Code pénal ne s'appliqueront pas aux personnes reconnues coupables de ces crimes.

Cependant, les amendements ne sont pas encore entrés en vigueur. Le document doit d'abord être approuvé par la chambre haute du parlement, le Conseil de la Nation, non pas à la majorité des deux tiers, mais à la majorité des trois quarts des voix, puis être signé par le président et publié au journal officiel.

Pour information, bien que la peine de mort soit maintenue dans la législation algérienne, aucune exécution n'a eu lieu dans le pays depuis 1993.

Parlement algérienCode pénalPeine de mortIncendies de forêtAlgérie
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le Premier ministre thaïlandais présente ses excuses pour le meurtre de Russes à PattayaLe Premier ministre thaïlandais présente ses excuses pour le meurtre de Russes à Pattaya1 août 19:02Une femme sera exécutée dans le Tennessee, aux États-Unis, après plus de 200 ansUne femme sera exécutée dans le Tennessee, aux États-Unis, après plus de 200 ans30 septembre 09:03Pour la première fois en 16 ans, trois personnes seront exécutées le même jour aux États-UnisPour la première fois en 16 ans, trois personnes seront exécutées le même jour aux États-Unis13 août 14:22Peine de mort réclamée pour un tueur de 14 ans en ChinePeine de mort réclamée pour un tueur de 14 ans en Chine9 mai 15:06Accusation retentissante contre Viktor Orbán : pourquoi avait-il fait arrêter des convoyeurs de fonds ukrainiens ?Accusation retentissante contre Viktor Orbán : pourquoi avait-il fait arrêter des convoyeurs de fonds ukrainiens ?Aujourd'hui 16:58Un minibus transportant des pèlerins a eu un accident au KenyaUn minibus transportant des pèlerins a eu un accident au KenyaAujourd'hui 16:57
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils