La fille de Gullu accusée d'avoir poussé sa mère par la fenêtre

De nouveaux détails ont émergé lors du procès concernant la mort de la chanteuse turque Gullu. Sultan Nur Ulu, amie de Tugyan Ulkem Gyulter, la fille de la chanteuse, a témoigné au tribunal sur les circonstances de la chute mortelle. Le procureur a requis la réclusion à perpétuité aggravée contre Gyulter.

Gul Tut, 52 ans, connue sous le nom de « Gullu », est décédée le 26 septembre 2025 après une chute du sixième étage de son domicile à Çınarcık, dans la province de Yalova. Sa fille, Tugyan Ulkem Gyulter, est en détention provisoire. Elle a plaidé non coupable devant le tribunal.

Selon Gyulter, elle était avec son amie Sultan Nur Ulu au moment des faits. Elle a affirmé que sa mère était entrée dans la pièce et qu'elle avait entendu un bruit soudain alors qu'elle lui tournait le dos. Gyulter a soutenu ne pas avoir vu sa mère tomber.

Cependant, Sultan Nur Ulu a livré un témoignage différent au tribunal. Elle a affirmé avoir vu Gyulter pousser sa mère par la fenêtre et a soutenu. Selon ses dires, après l'incident, Gyulter lui aurait demandé de se dépêcher.

Le témoin a également expliqué avoir donné une version différente initialement par peur. Gyulter a rétorqué que son amie avait témoigné sous la contrainte.

D'autres témoins ont été entendus lors du procès. Certaines déclarations portent sur la relation entre Tugyan et sa mère ainsi que sur des propos tenus avant le drame. Ces éléments font partie des preuves examinées par la cour.

Le procureur a accusé Tugyan Ulkem Gyulter de « meurtre prémédité sur un proche parent » et a requis la réclusion à perpétuité aggravée. Le tribunal a ordonné le maintien en détention. La prochaine audience est fixée au 9 octobre.

Le procès sur la mort de Gullu se poursuit et le verdict final n'a pas encore été rendu.