Anatoli Kachpirovski, l'un des psychothérapeutes les plus célèbres de la télévision soviétique et russe des années 1990, est décédé. Il s'est éteint à l'hôpital le matin du 3 octobre.

Kachpirovski avait 87 ans et approchait de ses 88 ans. Son décès a été annoncé à l'agence TASS par son représentant officiel, Sergueï Roudikh.

L'heure du décès a été communiquée

Comme l'a indiqué Sergueï Roudikh à TASS, Anatoli Kachpirovski est décédé le 3 octobre à 06h45, heure de Moscou, à l'hôpital.

Plus tard, le célèbre présentateur télé Andreï Malakhov a également confirmé le décès de Kachpirovski sur sa chaîne Telegram. Il a exprimé ses condoléances aux proches et aux fans du défunt.

Quelle est la cause du décès ?

Initialement, certains médias ont rapporté que la mort de Kachpirovski était due à une insuffisance cardiaque aiguë.

Cependant, selon les informations fournies à TASS par le directeur du psychothérapeute, Sergueï Roudikh, sa tension artérielle a chuté brutalement, après quoi une ambulance a été appelée et il a été transporté à l'hôpital. Son cœur s'est arrêté à l'hôpital.

Roudikh a souligné que la cause exacte de l'arrêt cardiaque n'a pas encore été déterminée. Par conséquent, il n'y a pour l'instant aucune base pour qualifier formellement le décès d'« insuffisance cardiaque aiguë ».

« Anatoli Kachpirovski est décédé aujourd'hui à 06h45 à l'hôpital », a déclaré son représentant Sergueï Roudikh à TASS.

Pour quoi était-il célèbre ?

Anatoli Kachpirovski était largement connu en ex-Union soviétique et en Russie pour ses séances de psychothérapie télévisées. Ses apparitions à l'écran ont attiré un large public, notamment à la fin des années 1980 et dans les années 1990.

Bien que Kachpirovski ait été connu dans les médias comme psychothérapeute, l'opinion publique sur ses activités a été mitigée.

Même ces dernières années, il apparaissait en public.

Malgré son âge, Kachpirovski a continué à participer à des événements publics.

Il est notamment rapporté qu'il a tenu un événement le 15 novembre 2024 à la Maison de la culture Chelgunov à Saint-Pétersbourg.

Ainsi, Anatoli Kachpirovski, l'une des personnalités les plus discutées de la télévision des années 1990, est décédé à 87 ans. Sa vie et sa carrière télévisuelle ont été sous les projecteurs pendant plusieurs décennies.