Anatoli Kachpirovski est mort : le célèbre télé-psychothérapeute est décédé à 87 ans

·9·Monde
Anatoli Kachpirovski est mort : le célèbre télé-psychothérapeute est décédé à 87 ans

Anatoli Kachpirovski, l'un des psychothérapeutes les plus célèbres de la télévision soviétique et russe des années 1990, est décédé. Il s'est éteint à l'hôpital le matin du 3 octobre.

Kachpirovski avait 87 ans et approchait de ses 88 ans. Son décès a été annoncé à l'agence TASS par son représentant officiel, Sergueï Roudikh.

L'heure du décès a été communiquée

Comme l'a indiqué Sergueï Roudikh à TASS, Anatoli Kachpirovski est décédé le 3 octobre à 06h45, heure de Moscou, à l'hôpital.

Plus tard, le célèbre présentateur télé Andreï Malakhov a également confirmé le décès de Kachpirovski sur sa chaîne Telegram. Il a exprimé ses condoléances aux proches et aux fans du défunt.

Quelle est la cause du décès ?

Initialement, certains médias ont rapporté que la mort de Kachpirovski était due à une insuffisance cardiaque aiguë.

Cependant, selon les informations fournies à TASS par le directeur du psychothérapeute, Sergueï Roudikh, sa tension artérielle a chuté brutalement, après quoi une ambulance a été appelée et il a été transporté à l'hôpital. Son cœur s'est arrêté à l'hôpital.

Roudikh a souligné que la cause exacte de l'arrêt cardiaque n'a pas encore été déterminée. Par conséquent, il n'y a pour l'instant aucune base pour qualifier formellement le décès d'« insuffisance cardiaque aiguë ».

« Anatoli Kachpirovski est décédé aujourd'hui à 06h45 à l'hôpital », a déclaré son représentant Sergueï Roudikh à TASS.

Pour quoi était-il célèbre ?

Anatoli Kachpirovski était largement connu en ex-Union soviétique et en Russie pour ses séances de psychothérapie télévisées. Ses apparitions à l'écran ont attiré un large public, notamment à la fin des années 1980 et dans les années 1990.

Bien que Kachpirovski ait été connu dans les médias comme psychothérapeute, l'opinion publique sur ses activités a été mitigée.

Même ces dernières années, il apparaissait en public.

Malgré son âge, Kachpirovski a continué à participer à des événements publics.

Il est notamment rapporté qu'il a tenu un événement le 15 novembre 2024 à la Maison de la culture Chelgunov à Saint-Pétersbourg.

Ainsi, Anatoli Kachpirovski, l'une des personnalités les plus discutées de la télévision des années 1990, est décédé à 87 ans. Sa vie et sa carrière télévisuelle ont été sous les projecteurs pendant plusieurs décennies.

Anatoli KachpirovskiAgence TASSAndreï MalakhovMaison de la culture ChelgunovPsychothérapie
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le président syrien fait une déclaration à New York : ses mensonges sur son passé ont-ils été révélés ?Le président syrien fait une déclaration à New York : ses mensonges sur son passé ont-ils été révélés ?23 septembre 12:48En Norvège, la princesse est décédée deux semaines après le roiEn Norvège, la princesse est décédée deux semaines après le roi13 septembre 11:12Parents disparus il y a 25 ans : leurs enfants attendent toujoursParents disparus il y a 25 ans : leurs enfants attendent toujours20 septembre 19:43Un basketteur de 14 ans décède d'un arrêt cardiaque à l'entraînementUn basketteur de 14 ans décède d'un arrêt cardiaque à l'entraînement30 août 18:35Le secret de longévité d'un homme de 112 ans a été révéléLe secret de longévité d'un homme de 112 ans a été révélé19 septembre 07:00Deuil douloureux dans la famille du célèbre chef Konstantin Ivlev : que révèle son ex-femme ?Deuil douloureux dans la famille du célèbre chef Konstantin Ivlev : que révèle son ex-femme ?10 septembre 21:15
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils